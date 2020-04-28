2020-04-27T23:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 апреля 2020: Ограничения продлят и на майские праздники, в парке «Патриот» развернут госпиталь

"КП" рассказывает последние новости о коронавирусе в Московской области на 28 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Ограничения, ранее введенные до 30 апреля, будут продлены и на майские праздникиОграничения, ранее введенные до 30 апреля, будут продлены и на майские праздникиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Подмосковье коронавирус подтвердили за сутки у еще 638 человек. А общее число заболевших за весь период с начала эпидемии приближается к 10 тысячам человек.

Самый большой прирост новых пациентов с положительными тестами на COVID-2019 за минувшие сутки зафиксировали в соседних городах Королев и Мытищи (по +41). Оба городских округа по числу подтвержденных случаев новой инфекции входит число самых «зараженных» муниципалитетов.

1. Одинцово - 656 (+30 новых заболевших за сутки)

2. Люберцы - 574 (+17)

3. Красногорск - 476 (+15)

4. Мытищи - 432 (+41)

5. Ленинский городской округ - 380 (+36)

6. Королев - 378 (+41)

7. Балашиха - 372 (+37)

8. Подольск - 347 (+15)

9. Химки - 346 (+10)

10. Пушкино - 234 (+2)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ограничения, ранее введенные до 30 апреля, будут продлены и на майские праздники.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

По словам Воробьёва, в парке «Патриот» и «Крокус Экспо» развернут госпитали для больных коронавирусом - каждый рассчитан на 1,5 тысяч коек. (То есть всего 3 тысячи).

Также в Московской области подсчитали, что в течение апреля нагрузки на каждую бригаду скорой медицинской помощь выросла на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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