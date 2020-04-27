2020-04-27T21:58:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ограничения нужны и на майские праздники»: Губернатор Подмосковья выступил с заявлением по коронавирусу

Андрей Воробьёв рассказал, что к этому обязывает сложная ситуация в больницах [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Антон Чернов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что пропускной режим и самоизоляцию нужно продлить. На текущий момент, напомним, ограничительные меры официально утверждены до 30 апреля.

«Ситуация по-прежнему сложная, - сообщил Воробьёв в своем обращении к жителям Московской области. - Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».

Губернатор отметил, что сейчас в области есть свободные койки с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, есть резерв по средствам защиты для медперсонала и лекарствам. Однако Подмосковье будет увеличивать число койкомест вдвое.

«Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируемся существующие».

Кроме того, госпиталь на 1,5 тысячи коек сейчас разворачивают в павильонах парка «Патриот». Такой же по вместительности - в выставочном центре «Крокус Экспо».

«Вы видите цифры, и радоваться пока нечему», - заявил Андрей Воробьёв.

По состоянию на 27 апреля в Московской области коронавирус подтвердили уже у 9708 человек. 286 пациентов выписаны. 71 человек скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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