«Ограничения нужны и на майские праздники»: Губернатор Подмосковья выступил с заявлением по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что пропускной режим и самоизоляцию нужно продлить. На текущий момент, напомним, ограничительные меры официально утверждены до 30 апреля.
«Ситуация по-прежнему сложная, - сообщил Воробьёв в своем обращении к жителям Московской области. - Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники».
Губернатор отметил, что сейчас в области есть свободные койки с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, есть резерв по средствам защиты для медперсонала и лекарствам. Однако Подмосковье будет увеличивать число койкомест вдвое.
«Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируемся существующие».
Кроме того, госпиталь на 1,5 тысячи коек сейчас разворачивают в павильонах парка «Патриот». Такой же по вместительности - в выставочном центре «Крокус Экспо».
«Вы видите цифры, и радоваться пока нечему», - заявил Андрей Воробьёв.
По состоянию на 27 апреля в Московской области коронавирус подтвердили уже у 9708 человек. 286 пациентов выписаны. 71 человек скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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