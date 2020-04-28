Предстоящее лето грозит стать самым жарким в истории

28 Апр 2020 2020-04-28T03:25:59+03:00

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Предстоящее лето 2020 года грозит стать самым жарким в истории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время совещания с Владимиром Путиным.

Руководитель ведомства предупредил главу государства, что предстоящий летний сезон будет аномально жаркий.

По словам министра, о приближении неблагоприятной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.

- Если не самое аномальное, то, вероятно, в пятерку точно войдет. Такой прогноз есть, - сказал Кобылкин.

В качестве примера глава ведомства привел ситуацию в Красноярске, где в понедельник, 27 апреля, температура воздуха поднялась до 35 градусов Цельсия. По словам Кобылкина, такую погоду можно охарактеризовать как "очень необычную".

Также министр обратил внимание президента на проблемы с финансированием лесной политики в регионах, после чего Владимир Путин поручил Минфину выделить дополнительные необходимые средства Министерству.

Ранее сайт kp.ru писал, что 2020 год по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя рекорды по температуре не гарантированы.

ИСТОЧНИК KP.RU