Вильфанд предупредил о рекордно жарком лето

27 Апр 2020 2020-04-27T06:22:45+03:00

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2020 год относительно недавно начался, но уже показал себя во всей красе, "подарив" миру пандемию коронавируса. Однако на этом "сюрпризы" не заканчиваются.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя рекорды по температуре не гарантированы.

Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, а с вероятностью 99,9% войдет в пятерку рекордных по теплу годов.

- Климатологи уже сейчас утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Среднее значение температуры за пятилетку будут выше и выше. Это характеристика глобального потепления, - отметил синоптик.

Также он рассказал, что может быть, год будет самым рекордно теплым, но вторым или третьем в ранге температур.

- То, что будет высокая температура - это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет, - предрек Вильфанд.

По словам ученого, речь идет о температуре, которая измеряется в приземном слое воздуха, то есть на расстоянии двух метров от поверхности земли, пишут РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU