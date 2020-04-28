Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян

28 Апр 2020 2020-04-28T06:02:18+03:00

В Роспотребнадзоре рассказали о нововведениях в сфере авиаперевозках из-за коронавируса

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В России из-за коронавируса изменятся правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после снятия ограничений на перелеты россиянам придется изменить свои привычки. "Абсолютно точно" пассажиров обяжут носить в салонах самолетов на время перелета перчатки и маски.

Однако требования ужесточатся не только к гражданам, но и к перевозчикам - они должны будут проводить частые обработки и поддерживать постоянный режим обеззараживания воздуха на борту воздушного судна. Об нововведениях Попова рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Подобные требования могут быть рассмотрены и для введения и в других виды транспорта.

Напомним, из-за пандемии многие страны временно отменили авиасообщение с другими государствами, чтобы сократить риски увеличения числа заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU