2020-04-28T06:02:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян

В Роспотребнадзоре рассказали о нововведениях в сфере авиаперевозках из-за коронавируса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Анонсировано введение новых правил перелетов для россиянАнонсировано введение новых правил перелетов для россиянФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В России из-за коронавируса изменятся правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после снятия ограничений на перелеты россиянам придется изменить свои привычки. "Абсолютно точно" пассажиров обяжут носить в салонах самолетов на время перелета перчатки и маски.

Однако требования ужесточатся не только к гражданам, но и к перевозчикам - они должны будут проводить частые обработки и поддерживать постоянный режим обеззараживания воздуха на борту воздушного судна. Об нововведениях Попова рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

Подобные требования могут быть рассмотрены и для введения и в других виды транспорта.

Напомним, из-за пандемии многие страны временно отменили авиасообщение с другими государствами, чтобы сократить риски увеличения числа заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, кто может подглядывать за вами через камеру смартфона
Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение
Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года составило 479 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 апреля 2020: Ограничения продлят и на майские праздники, в парке «Патриот» развернут госпиталь
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 превысило 45 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года увеличилось до 3 524 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 апреля 2020: Число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%, а 27 тысяч человек получили штрафы за нарушение режима
Врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса
Полиция Колумбии организовала женщине празднование 100-летнего юбилея на карантине
В Госдуме назвали единственный способ победы над коронавирусом
Фанат главного эпидемиолога Швеции вытатуировал его у себя на руке
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Трамп раскрыл, что знает о подлинном состоянии Ким Чен Ына
Бразилия планирует снимать карантин и возобновлять футбольные матчи
Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России
В КНР зафиксировано 6 новых случаев коронавируса
Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса в России на год
Президент Венесуэлы сменил все руководство нефтегазовой отрасли
Предстоящее лето грозит стать самым жарким в истории
Эксперт дал прогноз о достатке среднего класса в России в ближайшем будущем
Названы возможные сроки снятия режима самоизоляции в России
Пентагон официально показал видео с НЛО
В России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минут
Вирусолог раскрыл серьезную опасность коронавируса для мозга
Ученые показали, как светится табак