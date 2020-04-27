Названы возможные сроки завершения пандемии в России

27 Апр 2020 2020-04-27T00:38:58+03:00

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Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда в России может наступить конец пандемии коронавируса.

По словам ученого, сроки завершения болезни у населения закончатся летом, в середине июня 2020 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

Эксперт напомнил, что распространение вирусного заболевания SARS, вызываемое коронавирусом SARS-CoV в 2002 году продолжалось 3,5 месяца.

- Есть некий цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май - три с половиной месяца. примерно в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет, - заявил Чучалин.

Напомним, по последним данным в России число инфицированных covid-19 уже превысило 80 тысяч человек. В мире количество случаев заражений уже превысило 2,5 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU