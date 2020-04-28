2020-04-28T11:20:56+03:00
Коронавирус Covid-19

У нас мор: Русский врач, работающий в Нью-Йорке, рассказал о ситуации с коронавирусом

Медик описывает страшные моменты, как люди умирают от удушья
Елена АКИМОВА
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Русский врач рассказал о ситуации в больницах Ною-ЙоркаРусский врач рассказал о ситуации в больницах Ною-ЙоркаФото: REUTERS
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Евгений Пинелис - русский врач, который трудится в больнице Нью-Йорка. Ежедневно он ведет дневник, где описывает борьбу с COVID-19. На сегодняшний день в США более одного миллиона заболевших.

Врач отмечает, что за два месяца, что болезнь бушует в стране, не издано «ни одного мало-мальски приличного исследования по фармакологическому лечению, мы до сих пор не понимаем полностью патогенез этой заразы, хотя что-то становится ясным».

Аппаратов ИВЛ не хватает на всех, но и они не являются лечением: «ИВЛ - не антибиотик, который избавится от инфекции… ИВЛ - поддерживающая терапия. Альтернатива ей - смерть от удушья».

Пациенты с проблемами дыхания являются самыми сложными. Врач описывает, как выглядит человек, который задыхается.

- Вы видели, как умирают от удушья? Я - видел. И помнить буду всегда и всех…дыхание по сорок пять раз в минуту (попробуйте просто), синеющие губы, бред или ужас, - цитирует слова медика сайт mk.ru.

В такой ситуации люди концентрируются только на дыхании, «вместе с диафрагмой работает все тело, кажется иногда, что даже икроножные мышцы».

Далее он рассказал о том, чем опасна ИВЛ и о ее дорогостоящей альтернативе:

- ИВЛ не лечит, а представляет собой абсолютную противоположность естественному дыханию, но выбора нет….У нас мор, сотни пациентов в день нуждаются в альтернативе естественному дыханию,- пишет врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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