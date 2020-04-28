У нас мор: Русский врач, работающий в Нью-Йорке, рассказал о ситуации с коронавирусом
Евгений Пинелис - русский врач, который трудится в больнице Нью-Йорка. Ежедневно он ведет дневник, где описывает борьбу с COVID-19. На сегодняшний день в США более одного миллиона заболевших.
Врач отмечает, что за два месяца, что болезнь бушует в стране, не издано «ни одного мало-мальски приличного исследования по фармакологическому лечению, мы до сих пор не понимаем полностью патогенез этой заразы, хотя что-то становится ясным».
Аппаратов ИВЛ не хватает на всех, но и они не являются лечением: «ИВЛ - не антибиотик, который избавится от инфекции… ИВЛ - поддерживающая терапия. Альтернатива ей - смерть от удушья».
Пациенты с проблемами дыхания являются самыми сложными. Врач описывает, как выглядит человек, который задыхается.
- Вы видели, как умирают от удушья? Я - видел. И помнить буду всегда и всех…дыхание по сорок пять раз в минуту (попробуйте просто), синеющие губы, бред или ужас, - цитирует слова медика сайт mk.ru.
В такой ситуации люди концентрируются только на дыхании, «вместе с диафрагмой работает все тело, кажется иногда, что даже икроножные мышцы».
Далее он рассказал о том, чем опасна ИВЛ и о ее дорогостоящей альтернативе:
- ИВЛ не лечит, а представляет собой абсолютную противоположность естественному дыханию, но выбора нет….У нас мор, сотни пациентов в день нуждаются в альтернативе естественному дыханию,- пишет врач.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»