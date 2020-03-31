Коронавирус в США: количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке шокирует

Пик смертности от коронавируса в США тамошние власти ждут через 2 недели. Но уже сейчас масштабы смертности от COVID-19 в Нью-Йорке являются шокирующими и ошеломляющими. Именно так определил их губернаторштата Эндрю Куомо. Штат Нью-Йорк – эпицентр коронавируса в США (треть всех заболевших и скончавшихся от 163000 и 3000 чел. соответственно, по состоянию на вчера).

ТЕЛА ВЫВОЗЯТ В РЕФРИЖЕРАТОРАХ

Наряду с все возрастающей скорбной статистикой газеты и Интернет-порталы каждый день сообщают о новых, конкретных жертвах коронавируса: известный поэт… звезда Голливуда… нейрохирург, разделивший сиамских близнецов… руководитель крупной корпорации.

Стало известно и о первой потерей «русского» Нью-Йорка: от коронавируса умерла эмигрантка из Беларуси, 45-летняя Светлана Климук.

Вирусным стало видео, снятое одним из водителей: рядом с одной из больниц в рефрижератор загружают тела умерших. Департамент здравоохранения города уже пообещал, что подобные, пугающие людей манипуляции не будут производиться на глазах у всех.

Хорошая, при нынешних обстоятельствах, новость: в дополнение к уже имевшимся (и уже полностью заполненным) больничным палатам добавились еще несколько тысяч койко-мест: шатры мобильных госпиталей развернуты на одном из городских стадионов, в выставочном комплексе Javitz Center и в Центральном парке. Еще тысячу больных готов принять плавучий госпиталь ВМФ США Comfort, уже пришвартовавшийся у западного берега Манхэттена. Именно сюда будут направлять пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь, не связанная с COVID-19. Стационары уже забиты теми, кто болен коронавирусом.

БОЛЕТЬ - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Система медицинского страхования в США – пожалуй, самая запутанная и самая коррумпированная. Над ее прозрачностью и удешевлением бьется в последние четверть века каждый американский президент. Революцию на рынке медицинского страхования обещал Барак Обама, но его реформа закончилась, так и не начавшись. Пока ничего стоящего не получилось и у Трампа. Замкнутый круг, в который входят: дороговизна получения медицинской специальности, необходимые для работы клиник страховые полисы по заоблачным ценам, навязываемые фармгигантами условия приобретения дорогих препаратов и пр. в итоге сделали медицину в США не частью социальной сферы, а прибыльным бизнесом, за который дорого платит конечный потребитель – пациент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769659" frameborder="0"></iframe> В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

Медстраховка у жителя США, как в песне про мёд, которую напевал себе под нос Винни-Пух, - «это очень уж хитрый предмет, как всякая вещь – или есть, или нет…». Ее в XXIвеке нет у трети американского населения. Бесплатно от государства она положена детям (да и то лишь в некоторых штатах), инвалидам и пожилым людям. Все остальные получают ее по месту работы, либо приобретаютсамостоятельно. Последнее – не по карману даже представителю среднего класса: страховой полис для семьи из 4-х человек может стоить до $5000 в месяц. Если страховки нет, то платить придется из собственного кармана: визит к терапевту – $250-300, первичная консультация и анализы у аллерголога - $500-1500. Хирургические операции и пребывание в стационаре стоят десятки тысяч долларов.

ВИРУС ЗАРАЖАЕТ БИЗНЕС

Вместе с чередой банкротств бизнесов, которые не смогут пережить убытки и простои от режима карантина и последствий эпидемии, в городе ждут череды банкротств физических лиц. Хотя к последнему Америке не привыкать: каждое третье банкротство в США и до этого было связано с невозможностью человека оплатить счета, выставленные ему или его ребенку за лечение.

Федеральное правительство уже пообещало, что все счета за излечение от коронавируса будут оплачены государством. Но для многих заболевших коронавирус стал катализатором рецидивов других, хронических заболеваний, что в итоге привело к необходимости визита к врачу или вызову скорой помощи. Будут ли оплачены их счета за лечение? Будут ли оплачены счета тех, кто обратился за помощью, но проиграл битву коронавирусу, или банкротить придется родственников умерших, на чьи плечи будет возложена непосильная ответственность? Уже известен ценник: день пребывания в условиях стационара исчисляется сегодня (в зависимости от состояния пациента, зараженного коронавирусом) в $6000-10000. Даже при благоприятном прогнозе в больнице придется провести не менее 14-и дней.

МОБИЛИЗУЮТ СТУДЕНТОВ

Только супердорогие, премиальные полисы позволяют получать медицинскую помощь где угодно, подавляющее большинство страховок действует только на территории конкретного штата. То же самое происходит и с врачебными лицензиями: хирург с лицензией, например, штата Монтанана, не может вести прием и оперировать в Калифорнии. Лицензии необходимо продлевать каждые два года. Так что совершено неясно, чем руководствовался губернатор Куомо, призвавший врачей со всей Америки срочно прилететь на подмогу нью-йоркским коллегам? Де-юре медики из других штатов не могут работать в Нью-Йорке. Врачей на пенсии попросили не беспокоиться. Понятно, что они – в группе особого риска. Пока же мобилизуют студентов медицинских факультетов, которые из без того традиционно работают в больницах.

НЕ УЧЛИ КИТАЙСКИЙ ОПЫТ

Куомо сейчас особенно активен. Немалую толику времени губернатор уделяет бомбардировке федерального правительства запросами на все новые и новые виды помощи, включая внушительные партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Выяснилось, что подобного рода запросы направлялись в Вашингтон еще со времён нахождения в нем администрации Джорджа Буша-младшего. И кто же мешал решить проблему дефицита аппаратов ИВЛ на месте, за счет казны штата? Кто мешал Куомо объявить режим карантина для студентов и школьников раньше, когда заболевших стало слишком много? Кто мешал департаментам здравоохранения (а таких два – в мэрии и в правительстве штата) произвести быструю ревизию наличия защитных средств, рассчитать необходимое количество и произвести их закупки? Гораздо удобнее жаловаться и кивать в сторону центра, нежели признать неэффективность аппарата одного из самых богатых американских штатов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Москва направляет в США самолёт с медпощью

Андрей БАРАНОВ

Надо ли нам помогать богатейшей стране мира, когда сами ведём нелегкую борьбу с инфекцией?

Два дня назад Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом. В итоге в США вылетает российский борт с медицинскими принадлежностями, которые будут использованы американскими врачами.

На пресс-конференции хозяин Белого дома рассказал об этом так: «Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило». Похоже, это первый случай в новейшей истории, когда Штаты согласились принять гуманитарную помощь от нашей страны. Да им и деваться некуда: главный очаг напасти сейчас переместился в Америку. Сам Трамп недавно заявил, что если от коронавируса погибнут 100-200 тысяч американцев, то это будет ещё хорошо. Общее же число заражённых прогнозируется в количестве 2,2 миллиона человек.

Помочь в такой ситуации-дело, конечно, благородное. Но мы и сами ведём трудную борьбу с безжалостным мором. Не расточительство ли - тратить деньги на поддержку Италии и США, от которых нам пока доставались лишь санкции всех мастей? Думаю, от нас не убудет, в концов-концов не последнюю рубаху отдаём. Зато это и есть та самая «мягкая сила», что стоит порой дивизий и миллионных затрат. Люди, те же простые итальянцы и американцы, видят добрую волю Москвы и делают выводы. Да и Трамп не стал бы публично называть «милым» российский дружеский жест, если бы не почувствовал, что в общественном мнении эта помощь приветствуется и точно будет востребована.

Так что можно считать, что наши траты уже окупились.

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