2020-04-28T13:21:55+03:00
Наука

Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса

Космический объект приблизится к нашей планете 29 апреля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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К Земле приближается опасный астероидК Земле приближается опасный астероидФото: Shutterstock
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К Земле приближается крупный астероид. Этот небесный объект может оказаться для нашей планеты куда опаснее коронавируса. Такое заявление сделал директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев. По его словам, объект под названием «1998 OR2», который пролетит мимо Земли 29 апреля, относится к категории потенциально опасных.

«Если на Землю упадет астероид такого размера, то все эти проблемы, которые мы сейчас имеем с коронавирусом, поблекнут. Это единственная из природных угроз, которая может смести человечество в мгновение ока», — цитирует Зайцева ИА НСН.

Ученый добавил, что падение такого космического тела способно вызвать мощнейшее цунами и привести к эффекту ядерной зимы.

При этом Зайцев добавил, что в этот раз астероид не представляет опасности для нашей планеты. Он пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли. Однако спустя несколько десятилетий прогнозируется его повторное появление, тогда, если его траектория изменится, объект может быть очень опасен для всех обитателей планеты, передает «Свободная пресса».

Отметим, астероид «1998 OR2» был открыт в 1998 году и с тех пор ученые ведут наблюдение за его поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
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