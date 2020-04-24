Опасный астероид висит по вечерам на Западе

В далеком 1998 году астрономы открыли астероид, которому с тех пор не удосужились дать имя, он так и фигурирует под номером 1998 OR2. Тем не менее, за ним следят, потому что он оказался потенциально опасным.

Еще и гигантским, в длину 4 км, в ширину два. Такой уничтожит цивилизацию как нечего делать. Время от времени он приближается к Земле. 29 апреля астероид пролетит от нас на расстоянии 6,3 млн километров, из-за чего любители науки устроили в социальных сетях движуху. Говорят, что эта глыба на нас обрушится и станет венцом страданий нынешнего, високосного, года.

Людей можно понять. Предчувствие беды витало в воздухе. Вспомните, что всю зиму народ боялся, а не взорвется ли звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона? Не взорвалась: на днях пришло сообщение, что Бетельгейзе оправилась от коллапса и светить будет еще долго-долго. Человеку дана интуиция, но интуиция не прицельная. Кто же знал, что бичом цивилизации станет коронавирус, а вовсе не Бетельгейзе? С астероидом тоже интуиция повела людей по ложному следу. Не обрушится. 6,3 млн километров –это дальше, чем Луна, которая находится от нас на расстоянии 300 тысяч км. Однако и под этим предчувствием есть основания.

Гравитация планет меняет путь астероида. Он может сорваться с орбиты и полететь в нас. Подсчитали, что до 2197 года этого не случится. Но подсчеты есть подсчеты. Все могут ошибаться. Поэтому астрономы постоянно следят за такими астероидами. Особенно за очень крупными.

Кто-то скажет, что камень в 4 километра –это точка по сравнению с Землей. Ну, придавит тех, кому не повезет. Что такого опасного?

Скорость. Около 60 километров в секунду. На такой скорости пылинка бьет, как пуля. Астероид, случись ему врезаться в Землю, даже не заметит атмосферы. Пронзит ее, не сгорит. И, не теряя скорости, ударится о почву. Это будет взрыв такой силы, что, взорвись (не дай Бог) все ядерные запасы планеты, такого Армагеддона все равно не получится.

Пыль и гарь от взрыва обойдет всю планету. Наступит как бы ядерная зима. Солнце будет светить сквозь дымку. Станет очень холодно. Надолго, на десятилетия или столетия. И это мы еще не учли других опасностей. Скажем, если такой астероид упадет в океан, поднимется цунами, которое смоет не только приморские города, далеко вглубь континентов зайдет. Да что говорить, такой астероид динозавров убил, и с человечеством справится.

Могут возразить: но наша цивилизация могущественная. Динозавры что? У них и мозгов-то не было. На самом деле наша продвинутость делает нас даже более хрупкими. Только один пример.

В 1859 году на Солнце случилась грандиозная вспышка. Такой не было ни до, ни, слава Богу, после. Человек, который наблюдал Солнце в тот момент через черное стекло, решил, что оно лопнуло. Через несколько дней после вспышки на Землю обрушилась магнитная буря. Она была такой силы, что телеграфные аппараты ожили, и без операторов стали передавать какую-то чушь. Они работали, даже если их отключить от питания! Воздух был наполнен электричеством. Но тогда из всей техники и были-то только телеграфы. А теперь? Смартфоны, геолокация, компьютеры... Все это сгорит в хлам в мгновение ока.

Тогда человечество спаслось именно в силу слабого развития техники. Техника делает нас уязвимой. Но, повторим еще и еще раз, 29 апреля именно этот астероид на нас не упадет и ничего такого не сотворит.

На днях радиотелескоп Аресибо сделал фотографию астероида. Камень и камень. Не круглый, такой, окатыш. Вы, конечно, думаете, как так, радиотелескоп –и сделал фотографию. А вот как. Аресибо посылает мощный радиосигнал. Он от астероида отражается и возвращается. При этом центр астероида на какие-то наносекунды возвращает сигнал быстрее, чем окраины, он же к нам ближе. То же разные горы и неровности. Из этого компьютер строит картинку, которая, по сути, карта и есть. То есть это обычная радиолокация. Корабли так наблюдают, самолеты, карту поверхности Венеры таким образом получили (Венеру постоянно покрывают никогда не расходящиеся облака, и ее поверхность нам не видна).

Радарное изображение астероида 1998 OR2, сделанное радиотелескопом Аресибо. Фото: NASA

Что ж, почему бы и нам не посмотреть на этот астероид своими глазами? Он не настолько яркий, чтобы увидеть его без всего, но в хороший бинокль вполне различим. Вечером (темнеет, к сожалению, все позднее) отыщите созвездие Льва, такой «утюжок с ручкой». Кто никогда не видел созвездий и не умеет их различать –в Сети полно «планетариев», особых сайтов, где можно посмотреть вид неба для вашего места и данного часа. Чуть ниже и правее –невыразительное созвездие Гидры. В нем он и летит. Самая большая проблема –вычленить астероид среди других звезд. Он ведь выглядит звездочкой и от них ничем не отличается. Скажу прямо, даже для опытного человека, который точно знает, где находится астероид, это непростая задача. К полуночи, имейте в виду, астероид вместе с окружающими звездами зайдет.

На помощь приходит фотография. Возьмите фотоаппарат, лучше зеркальный, с обычным «портретным» объективом, с фокусным расстоянием 50 мм, установите на штатив и направьте примерно в нужное место. Чтобы звезды не успели смазаться, выставите выдержку до 8 секунд. Если фокус вашего объектива меньше, выдержку можно увеличить секунд до 15-ти. Экспериментируйте. Сделайте несколько фото, например, в течение часа-двух. Сравните их. Это удобнее делать в графических редакторах, где вы можете наложить одно фото на другое и «мигать» ими, быстро заменяя одно фото другим, чтобы заметить отличия. Звезды будут неподвижными, а астероид будет двигаться, причем заметно! Конечно, в городе будет мешать засветка, но не все так страшно, пробуйте, и у многих получится.

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