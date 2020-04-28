Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Эксперты Университета Джонса Хопкинса оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в России. По их данным , в нашей стране самая низкая смертность от COVID среди стран с наибольшим количеством зараженных. В этот список входят 10 государств: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция, Иран и Китай. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США - 56 253 человека. Там же больше всего и зараженных - 988 469 человек. В России за все время пандемии от коронавируса умерли 867 человек.
По количеству зараженных Россия занимает 8 место в мире. К 28 апреля в стране зафиксировано 93 558 случаев заражения.
В Китае количество заражений, напротив,продолжает снижаться. Там зафиксировано минимальное число заболевших среди первых 10 стран. По состоянию на 28 апреля, в Китае выявлено 83 918 заболевших.
Смертность от коронавируса в странах с наибольшим числом зараженных:
1.США 5,69%
2. Испания 10,25%
3. Италия 13,53%
4. Франция 14,05%
5. Германия 3,86%
6. Британия 13,36%
7.Турция 2,58%
8. Россия 0,93%
9. Иран 6,35%
10. Китай 5,53%
ИСТОЧНИК KP.RU
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