Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России

28 Апр 2020 2020-04-28T13:45:45+03:00

Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За все время пандемии стране зафиксировано 867 летальных случаев

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Эксперты Университета Джонса Хопкинса оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в России. По их данным , в нашей стране самая низкая смертность от COVID среди стран с наибольшим количеством зараженных. В этот список входят 10 государств: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция, Иран и Китай. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США - 56 253 человека. Там же больше всего и зараженных - 988 469 человек. В России за все время пандемии от коронавируса умерли 867 человек.

По количеству зараженных Россия занимает 8 место в мире. К 28 апреля в стране зафиксировано 93 558 случаев заражения.

В Китае количество заражений, напротив,продолжает снижаться. Там зафиксировано минимальное число заболевших среди первых 10 стран. По состоянию на 28 апреля, в Китае выявлено 83 918 заболевших.

Смертность от коронавируса в странах с наибольшим числом зараженных:

1.США 5,69%

2. Испания 10,25%

3. Италия 13,53%

4. Франция 14,05%

5. Германия 3,86%

6. Британия 13,36%

7.Турция 2,58%

8. Россия 0,93%

9. Иран 6,35%

10. Китай 5,53%

ИСТОЧНИК KP.RU