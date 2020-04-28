Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда

28 Апр 2020 2020-04-28T14:11:08+03:00

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Пресс-секретаря hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова рассказала об ожиданиях соискателей на рынке труда. Компания провела исследование и выяснила индекс настроений тех, кто ищет сегодня работу. Работники оценивали свое положение по шкале от -1 до +1, где отрицательный результат говорит о негативных настроениях, а положительный – о позитивных.

Например, в Санкт-Петербургу и Ленинградской области индекс самочувствия соискателей за всю историю проведения исследования опустился до отметки в минус 0,23 пункта.

- На такие реакции влияет экономический кризис, спровоцированный COVID-19, и текущее положение неизвестности в нашей жизни, в принципе. Традиционно доля сокращенных сотрудников составляет 10 процентов, на этот раз она 20%, - говорит Жильникова Пятому каналу.

5% респондентов настаивают, что потеряли работу именно из-за пандемии. Это представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнесов, искусства, развлечений, массмедиа, маркетинга, рекламы и PR.

А вот стабильнее всего себя сегодня чувствуют те, кто работает в сфере продаж, информационных технологий, медики и начинающие специалисты.

- Здесь только одно объяснение — молодежь в меньшей степени склонна драматизировать ситуацию, — утверждает представитель hh.ru.

Сложнее всего переносят нынешнее положение сотрудники из Москвы и Санкт-Петербурга, а стабильнее – жители Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

За прошедшие сутки коронавирусом заболело более 6,4 тысяч человек. О новых случаях сообщили из 83-х регионов страны. Это самая большая цифра с начала эпидемии, сообщает "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU