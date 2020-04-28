28 Апр 2020 2020-04-28T15:45:47+03:00

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В России стали производить меньше круп. Сокращение отмечается по сем позициям. Такие данные озвучили в Росстате.

В период с января по март 2019 года в стране произвели 115 тысяч тонн гречки. Годом раньше этот же показатель был на шесть тысяч тонн больше.

Объем крупы из пшеницы сократился на 4%, а манной на 3%, а овсяной на 13%.

В тоже время показатели по пшену выросли: за первые три месяца было произведено на 42% больше продукта.

Спрос вырос на перловую (на 16%), кукурузную (на 6%) и ячневую (на 3%) крупы.

- Снижение показателя по гречке не является существенным. А вот рост показателей по пшену можно связать с урожаем просо, из него делается данная крупа, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора среди производителей гречки. Слишком уж слаженно и синхронно разные задрали ценники.

- Если расследование подтвердит эти подозрения, виновным грозит уголовная ответственность, - подчеркнул глава ведомства Игорь Артемьев.

ИСТОЧНИК KP.RU