2020-04-28T15:45:47+03:00
Экономика

В России стали производить меньше круп

Такие данные озвучили в Росстате
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В России сократилось производство крупВ России сократилось производство крупФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В России стали производить меньше круп. Сокращение отмечается по сем позициям. Такие данные озвучили в Росстате.

В период с января по март 2019 года в стране произвели 115 тысяч тонн гречки. Годом раньше этот же показатель был на шесть тысяч тонн больше.

Объем крупы из пшеницы сократился на 4%, а манной на 3%, а овсяной на 13%.

В тоже время показатели по пшену выросли: за первые три месяца было произведено на 42% больше продукта.

Спрос вырос на перловую (на 16%), кукурузную (на 6%) и ячневую (на 3%) крупы.

- Снижение показателя по гречке не является существенным. А вот рост показателей по пшену можно связать с урожаем просо, из него делается данная крупа, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора среди производителей гречки. Слишком уж слаженно и синхронно разные задрали ценники.

- Если расследование подтвердит эти подозрения, виновным грозит уголовная ответственность, - подчеркнул глава ведомства Игорь Артемьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом
Эксперт ЦБ посоветовала, как жить безработным и людям с малыми доходами
Минздрав раскрыл, как дети в России заражаются коронавирусом
Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион