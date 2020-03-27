2020-03-27T17:36:17+03:00
Экономика

Производителей гречки заподозрили в сговоре для повышения цен

Если все подтвердится, виновным грозит уголовная ответственность
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Как выяснилось, производители крупы решили под шумок еще и цены поднять.Как выяснилось, производители крупы решили под шумок еще и цены поднять.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ситуация, когда полстраны скупает продукты из-за опасений, что всех запрут по домам, - отличная возможность для производителей и продавцов подзаработать. Особенно это касается гречки, продукта, которым по странному стечению обстоятельств, наши люди затариваются в первую очередь.

Как выяснилось, производители крупы решили под шумок еще и цены поднять. Мол, все равно в панике народ сметет. Признаки картельного сговора выявила Федеральная антимонопольная службы. Слишком уж слаженно и синхронно разные производители задрали ценники.

- Если расследование подтвердит эти подозрения, виновным грозит уголовная ответственность, - подчеркнул глава ведомства Игорь Артемьев. – Вместе с тем мы не ожидаем дефицита продовольственных товаров во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Четверо из пяти крупнейших производителей гречки в стране еще на прошлой неделе предупредили магазины, что повышают оптовые цены. Причем серьезно – на 15-20%. Причины известные: падение курса рубля и ажиотажный спрос из-за угрозы коронавируса. Хотя по данным Росстата, рост цен на прошлой неделе составил не так много – 2,8%, а с начала марта 3,7%. И это при том, что в пиковые дни массовой закупки припасов (19-20 марта) продажи крупы выросли на 476%, по данным оператора фискальных данный «Первый ОФД».

МНЕНИЕ

Почему гречка стала символом беды в России

Наталья САДОВНИКОВА

Вопрос «зачем наши люди при любом кризисе в первую очередь сметают с прилавков гречку и туалетную бумагу» сейчас во всех соцсетях

Почему не макароны с рисом, и даже не разные интересные напитки, а именно гречка вымывается первой? Из стратегических продуктов длительного хранения мы выбираем именно её. Почему именно она - символ беды в России? При том, что в обычной мирной жизни её многие не любят, не едят и не покупают. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Минздрава рассказал, как диагностируют и лечат коронавирус в России
Министр здравоохранения: во время нерабочей недели людям надо минимизировать контакты между друг другом
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе
Названы тестируемые в России препараты от коронавируса
В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля
"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных
ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом
Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса
Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены начнется 8 июня
Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко
В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента
В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом