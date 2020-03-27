Производителей гречки заподозрили в сговоре для повышения цен

Ситуация, когда полстраны скупает продукты из-за опасений, что всех запрут по домам, - отличная возможность для производителей и продавцов подзаработать. Особенно это касается гречки, продукта, которым по странному стечению обстоятельств, наши люди затариваются в первую очередь.

Как выяснилось, производители крупы решили под шумок еще и цены поднять. Мол, все равно в панике народ сметет. Признаки картельного сговора выявила Федеральная антимонопольная службы. Слишком уж слаженно и синхронно разные производители задрали ценники.

- Если расследование подтвердит эти подозрения, виновным грозит уголовная ответственность, - подчеркнул глава ведомства Игорь Артемьев. – Вместе с тем мы не ожидаем дефицита продовольственных товаров во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Четверо из пяти крупнейших производителей гречки в стране еще на прошлой неделе предупредили магазины, что повышают оптовые цены. Причем серьезно – на 15-20%. Причины известные: падение курса рубля и ажиотажный спрос из-за угрозы коронавируса. Хотя по данным Росстата, рост цен на прошлой неделе составил не так много – 2,8%, а с начала марта 3,7%. И это при том, что в пиковые дни массовой закупки припасов (19-20 марта) продажи крупы выросли на 476%, по данным оператора фискальных данный «Первый ОФД».

МНЕНИЕ

Почему гречка стала символом беды в России

Наталья САДОВНИКОВА

Вопрос «зачем наши люди при любом кризисе в первую очередь сметают с прилавков гречку и туалетную бумагу» сейчас во всех соцсетях

Почему не макароны с рисом, и даже не разные интересные напитки, а именно гречка вымывается первой? Из стратегических продуктов длительного хранения мы выбираем именно её. Почему именно она - символ беды в России? При том, что в обычной мирной жизни её многие не любят, не едят и не покупают. (подробности)