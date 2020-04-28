Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии

28 Апр 2020 2020-04-28T17:11:14+03:00

В сутки поступает около 25 тысяч звонков

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В московскую службу скорой помощи поступает в 1,5 раза больше обращений, чем до пандемии коронавируса.

Операторы фиксируют за сутки до 25 тысяч звонков.

Об этом в твиттер написал мэр Москвы сергей Собянин. Он поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником и напомнил, что сейчас на бригады неотложки легла двойная нагрузка. Они всегда первые приходят на помощь людям. А теперь из-за ситуации с коронавирусом увеличилось число пациентов и вырос риск для самих медиков.

- Поздравляю вас и благодарю за самоотверженность и труд,- написал мэр Москвы.

В столице больше всего зараженных коронавирусом людей. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился больше чем у 4 тысяч человек. чтобы медики могли принять всех пациентов, в Москве стоят временные корпуса.

- В ближайшие две-три недели у нас появится 5 000 допмест,- сообщил Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU