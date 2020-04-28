Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне

28 Апр 2020 2020-04-28T17:06:05+03:00

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Украинские пожарный сумели остановить распространение огня в Чернобыльской зоне и локализировать последние очаги пожара у населенных пунктов в Киевской области. Об этом 28 апреля сообщило местное ведомство по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, пожары у АЭС полностью остановлены.

Тушение отдельных очагов тления торфяников до сих продолжается в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах. Ими занимаются лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. При этом радиационные фон остается в пределах естественных нормальных значений как в Киеве, так и в ближайших населенных пунктах.

- Ситуация с природными пожарами в Житомирской области также контролируется специалистами. К тушению огня в Словечанском лесном хозяйстве привлекли 221 человека и 43 единицы специальной техники, в в Белокоровицком и Олевском районах леса работают более сотни человек, - добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772901" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции

ИСТОЧНИК KP.RU