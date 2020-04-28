Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Украинские пожарный сумели остановить распространение огня в Чернобыльской зоне и локализировать последние очаги пожара у населенных пунктов в Киевской области. Об этом 28 апреля сообщило местное ведомство по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, пожары у АЭС полностью остановлены.
Тушение отдельных очагов тления торфяников до сих продолжается в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах. Ими занимаются лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. При этом радиационные фон остается в пределах естественных нормальных значений как в Киеве, так и в ближайших населенных пунктах.
- Ситуация с природными пожарами в Житомирской области также контролируется специалистами. К тушению огня в Словечанском лесном хозяйстве привлекли 221 человека и 43 единицы специальной техники, в в Белокоровицком и Олевском районах леса работают более сотни человек, - добавили в ведомстве.
Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции
ИСТОЧНИК KP.RU