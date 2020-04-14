Пожар в Чернобыле ликвидирован

14 Апр 2020 2020-04-14T14:46:33+03:00

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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждение ликвидирован. На тушение тления уйдет несколько дней. Об этом сообщил глава госслужбы по ЧС Украины Николай Чечёткин.

Напомним, лесные пожары вокруг Чернобыля начались еще 4 апреля. Огонь стремительно распространился на территории примерно в 100 гектаров. Последствием пожара стал резко возросший уровень радиации. Он превысил норму в 16 раз.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщало о том, что очагов возгорания было несколько и, скорее всего, это умышленные поджоги. 13 апреля полиция задержала одного из предполагаемых поджигателей. Это 37-летний житель одного из окрестных сел. Предполагается, что он жег мусор в своем дворе, погрузил его в тележку, вывез из села и высыпал на сухую траву. Увидев возгорание, мужчина попытался потушить его самостоятельно, но пламя уже распространилось на большую территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772901" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции

ИСТОЧНИК KP.RU