2020-04-14T14:46:33+03:00
Происшествия

Пожар в Чернобыле ликвидирован

На тушение тления понадобится несколько месяцев
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Пожар в Чернобыле ликвидировалиПожар в Чернобыле ликвидировалиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждение ликвидирован. На тушение тления уйдет несколько дней. Об этом сообщил глава госслужбы по ЧС Украины Николай Чечёткин.

Напомним, лесные пожары вокруг Чернобыля начались еще 4 апреля. Огонь стремительно распространился на территории примерно в 100 гектаров. Последствием пожара стал резко возросший уровень радиации. Он превысил норму в 16 раз.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщало о том, что очагов возгорания было несколько и, скорее всего, это умышленные поджоги. 13 апреля полиция задержала одного из предполагаемых поджигателей. Это 37-летний житель одного из окрестных сел. Предполагается, что он жег мусор в своем дворе, погрузил его в тележку, вывез из села и высыпал на сухую траву. Увидев возгорание, мужчина попытался потушить его самостоятельно, но пламя уже распространилось на большую территорию.

Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве сообщили, что коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метра
Со среды автомобилистов в Подмосковье начнут проверять на наличие спецпропусков
Пожар в Чернобыле ликвидирован
«Единая Россия» и Минпросвещения запускают программу «Помоги учиться дома»
Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках
Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей
Ипотека с доставкой на дом: В Сбербенке начали оформлять кредиты с выездом к клиенту
Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Розничная торговля в России сократилась на 35%
Спецпропуска не помешают поставкам продовольствия в Москве
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры оказались в списке системообразующих предприятий
ВОЗ: пик коронавируса в мире еще не наступил
Власти России увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
Путин сообщил, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса
Путин: На борьбу с последствиями пандемии коронавируса правительство России выделило до 1,2% ВВП
В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков из-за недостоверных данных
Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком
Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений
Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса
Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса
От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса