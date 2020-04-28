2020-04-28T20:51:23+03:00
Общество

Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян

Официальный представитель МИД написала о том, как застрявших в других странах туристов пытаются вернуть на Родину
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о наиболее проблемных странах для эвакуации российских граждан.

Для того, чтобы вывезти людей из Фиджи, российская сторона пошла на "беспрецедентные условия" принимающей стороны. За туристами отправили сразу три сдвоенных экипажа.

- Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не просто удивил, а окрылил - целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, -написала Мария Захарова в фейсбуке.

Власти Югры согласились забрать из Фиджи жителей соседних регионов. Однако, вернуть россиян не удалось - в последний момент власти иностранного государства отказались давать добро на посадку иностранного самолета.

- Но мы не сдаёмся,- написала представитель МИД.

Проблемы с вывозом россиян возникают при эвакуации из Таиланда и Индонезии.

Россияне, которые не могут вернуться домой, получают на основании заявлений финансовую помощь. Для ее получения надо запомнить анкету на сайте Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу
Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян
Кто будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Почта и аптеки не уйдут на выходные
Число зараженных коронавирусом военных увеличилось до 1041
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Путин вспомнил Спарту, говоря о противниках самоизоляции
Путин: Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом
Путин выразил соболезнования россиянам, потерявшим близких из-за коронавируса
"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая
Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом
Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса
Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России
Глава Минздрава рассказал, почему опасно ехать на майские к родственникам
Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови
Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Попова: Темпы инфицирования снизились в 3,5 раза
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии