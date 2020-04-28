Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян

28 Апр 2020 2020-04-28T20:51:23+03:00

Официальный представитель МИД написала о том, как застрявших в других странах туристов пытаются вернуть на Родину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о наиболее проблемных странах для эвакуации российских граждан.

Для того, чтобы вывезти людей из Фиджи, российская сторона пошла на "беспрецедентные условия" принимающей стороны. За туристами отправили сразу три сдвоенных экипажа.

- Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не просто удивил, а окрылил - целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, -написала Мария Захарова в фейсбуке.

Власти Югры согласились забрать из Фиджи жителей соседних регионов. Однако, вернуть россиян не удалось - в последний момент власти иностранного государства отказались давать добро на посадку иностранного самолета.

- Но мы не сдаёмся,- написала представитель МИД.

Проблемы с вывозом россиян возникают при эвакуации из Таиланда и Индонезии.

Россияне, которые не могут вернуться домой, получают на основании заявлений финансовую помощь. Для ее получения надо запомнить анкету на сайте Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU