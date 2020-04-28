Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о наиболее проблемных странах для эвакуации российских граждан.
Для того, чтобы вывезти людей из Фиджи, российская сторона пошла на "беспрецедентные условия" принимающей стороны. За туристами отправили сразу три сдвоенных экипажа.
- Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не просто удивил, а окрылил - целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, -написала Мария Захарова в фейсбуке.
Власти Югры согласились забрать из Фиджи жителей соседних регионов. Однако, вернуть россиян не удалось - в последний момент власти иностранного государства отказались давать добро на посадку иностранного самолета.
- Но мы не сдаёмся,- написала представитель МИД.
Проблемы с вывозом россиян возникают при эвакуации из Таиланда и Индонезии.
Россияне, которые не могут вернуться домой, получают на основании заявлений финансовую помощь. Для ее получения надо запомнить анкету на сайте Госуслуги.
ИСТОЧНИК KP.RU