Финансовая помощь для россиян, застрявших за границей: как получить и куда обращаться

Почти каждый день в Россию прилетают спецрейсы с соотечественниками, которые вместо короткого отпуска застряли за границей на долгие недели. Причина — глобальная коронавирусная блокада, для всех ставшая неожиданностью.

Сейчас пропускная способность аэропортов, увы, ограничена: Московский авиаузел может принять не более 500 человек в сутки, региональные — не более 200. Это связано с необходимостью многоступенчатых процедур медицинского контроля прибывающих, которые так просто не обеспечишь.

Но за рубежом по-прежнему остаётся, по очень приблизительным оценкам, 25-30 тысяч россиян, желающих вернуться домой. И отчаянные письма от «русских без России» продолжают поступать. Вот лишь малая часть:

— Гражданка О., находится в Токио, рейс отменили. 67 лет, есть хронические заболевания, лекарства заканчиваются. Заполнила все заявления на Госуслугах, медстраховка, оформленная в России, истекает. Жителей Москвы и Подмосковья возвращают одними рейсами, жителей других регионов (например, Урала или Поволжья) — другими, по местам их проживания, но я из Рязани (180 км от Москвы), и как мне улетать, никто точно сказать не может.

— Семья их 4 человек из Ивановской области с 26 марта не может вылететь с острова Занзибар (Танзания), куда они прибыли как самостоятельные туристы. Зарегистрировались на Госуслугах, заявление принято, номер присвоен. В итоге какая-либо помощь не оказана, платить за проживание и питание нечем. Дата вылета домой неизвестна.

— Гражданин А. из Томской обл., пенсионер, застрял в Израиле, вылетел туда до 1 января 2020 года. Но в списки на вывоз включают лишь тех, кто прибыл за границу после этой даты. Не знаю, что делать…

Как россиянам вернуться домой, а до этого времени — получить «суточные» от правительства РФ для пребывания за границей в размере 2400 рублей в день?

О финансовой помощи для россиян, застрявших за границей, «КП» рассказал адвокат, эксперт Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ — Сергей Бородин.

Гражданам, находящимся сейчас на территории иностранных государств, следует заполнить форму на портале Госуслуг.

Все поля формы обязательны для заполнения, сведения передаются Консульским департаментом МИД России в Федеральное агентство воздушного транспорта для формирования списка пассажиров вывозных рейсов.

Та же форма используется и для заявки на выдачу финансовой помощи — МИД проверяет достоверность изложенных в заявлении фактов (цель поездки, наличие визы, условия пребывания и т.п.), решение принимается в течение 24 часов. О принятом решении извещают по смс и на адрес эл. почты, указанный в заявлении.

Важно: на финансовую помощь могут претендовать граждане, имеющие проездные документы (отменённые авиабилеты) на возвращение в РФ с 16 марта по 31 мая 2020 г.

«Государственные суточные» перечисляются за период пребывания за рубежом с даты, указанной в этих отменённых билетах, и до возвращения гражданина в Россию.

Главный вопрос: а если этих «билетов с 16 марта по 31 мая 2020 г.» (купленных до пандемии и отменённых) у меня нет?

Тогда помощь в возвращении в РФ оказывается дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в исключительных случаях, когда существует непосредственная угроза жизни граждан России.

Заявления россиян, находящихся в сложной жизненной ситуации, рассматриваются консульскими учреждениями в государстве пребывания в индивидуальном порядке, с изложением конкретных обстоятельств. Такие заявления не отменяют и не заменяют заполнение формы на сайте Госуслуг.