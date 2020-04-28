2020-04-28T22:31:51+03:00
Общество

Глава Минтруда заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться в период нерабочих дней

Исключение для этого правила может быть только одно, если изменились обязанности сотрудника
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Минтруда считают, что после режима ограничений многие работники захотят остаться на удаленкеВ Минтруда считают, что после режима ограничений многие работники захотят остаться на удаленкеФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работодатель не в праве уменьшать зарплату сотрудника в период нерабочих дней, если его обязанности остались прежними.

Всего на удаленную работу из-за пандемии коронавируса перешли 10 процентов компаний. Перевести всех в такой режим невозможно, учитывая число заводов, предприятий, а также организаций, где нужен физический труд и личное участие сотрудника на производстве.

Офисные сотрудники смогли продолжить работу удаленно в большинстве случаев. Если они в прежнем объеме выполняют свои обязанности, то урезание зарплаты из-за перехода на удаленку, неправомерно, сообщил министр.

Он допустил, что даже когда ограничения снимут, многие захотят остаться работать из дома.

- Очень важно сформировать правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника. Этот режим, по мнению многих работников удобен, экономит время работника,- сказал Антон Котяков в интервью на канале "Россия 24".

В России по официальным данным 950 тысяч безработных. Тенденция на увеличение появилась в последние несколько месяцев, но в тоже время в ведомстве отмечают - работодатели не стали массово сокращать персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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