Глава Минтруда заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться в период нерабочих дней
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работодатель не в праве уменьшать зарплату сотрудника в период нерабочих дней, если его обязанности остались прежними.
Всего на удаленную работу из-за пандемии коронавируса перешли 10 процентов компаний. Перевести всех в такой режим невозможно, учитывая число заводов, предприятий, а также организаций, где нужен физический труд и личное участие сотрудника на производстве.
Офисные сотрудники смогли продолжить работу удаленно в большинстве случаев. Если они в прежнем объеме выполняют свои обязанности, то урезание зарплаты из-за перехода на удаленку, неправомерно, сообщил министр.
Он допустил, что даже когда ограничения снимут, многие захотят остаться работать из дома.
- Очень важно сформировать правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника. Этот режим, по мнению многих работников удобен, экономит время работника,- сказал Антон Котяков в интервью на канале "Россия 24".
В России по официальным данным 950 тысяч безработных. Тенденция на увеличение появилась в последние несколько месяцев, но в тоже время в ведомстве отмечают - работодатели не стали массово сокращать персонал.
ИСТОЧНИК KP.RU