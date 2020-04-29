2020-04-28T23:42:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 29 апреля 2020: Самоизоляцию продлили до 11 мая

Сайт kp.ru собрал актуальные последние новости о COVID-2019 в Москве на 29 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 48,4 тысяч человек.Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 48,4 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 3075 жителей города. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 48,4 тысяч человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего за неделю число положительных тестов на COVID-2019 выросло на 70% - с 26 тысяч до 48.

«И это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше, - заявил Собянин. - Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы».

По словам Собянина, он ежедневно читает сообщения горожан, который просят ослабить режим ограничений.

«Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое приведет к еще большему количеству заболевших и умерших. Поэтому - как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве».

Впрочем, в указе прописаны и несколько нововведений.

Например, с 1 по 11 мая у школьников не будет дистанционных уроков.

Далее:

- С 1 по 11 мая шуметь во время ремонтных работ в жилых домах можно будет только в будние дни (то есть 6, 7 и 8 мая) - по 4 часа в день, с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В остальные дни за шум полагается штраф.

- Владимир Путин поручил выплачивать ежемесячно людей, потерявшим из-за эпидемии работу не только федеральное пособие и региональные надбавки (в Москве это в сумме 19,5 тысяч рублей), но и по 3 тысяч рублей в месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка. Мэр заявил, что выплаты начнутся уже в ближайшие дни.

- И еще по летнему отдыху для детей. До 31 июля выездов в лагеря и городских смен в школах не будет.

На видеосовещании Президента с главами регионов Сергей Собянин сообщил, что в диагностике коронавируса будет помогать искусственный интеллект - анализировать рентгенные снимки людей с симптомами COVID-2019. Ранее в Москве была введена подобная система, которая выявляет онкологические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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