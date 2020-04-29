29 Апр 2020 2020-04-29T01:08:14+03:00

Врач рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса навсегда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса заставила задавать людей много вопросов, а ученых - искать на них ответы.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, завкафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в беседе с журналистами kp.ru рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса навсегда.

По словам эксперта, вылечиться от коронавируса, конечно, можно. На вопрос о том, что у тех, кто выздоровел, все равно остаются серьезные поражения в легких, Авдеев отметил, что прежде чем делать заявления необходимо проводить исследования.

- Я бы посоветовал "специалистам", которые подобное утверждают, предъявить какие-то опытные данные или результаты анализов, подтверждающие их слова. Думаю, что ни у кого таких результатов на сегодняшний день нет. Поэтому пока преждевременно говорить о каких-то тяжелых последствиях, возникающих после перенесения коронавирусной инфекции, - пояснил врач.

Также он добавил, что пока это можно назвать догадками, спекуляциями и голословные утверждения, а не доказанными факты. Серьезные последствия после любой тяжелой болезни, в том числе и при пневмонии, могут быть.

- Могут проявиться острая дыхательная недостаточность, тяжелое поражение легких, которое требует искусственной вентиляции легких, - добавил в заключении эксперт, напомним, что и это в большинстве случаев успешно лечится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отличить кашель при коронавирусе от других заболеваний

Главный пульмонолог Минздрава назвал первый признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU