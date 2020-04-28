Как отличить кашель при коронавирусе от других заболеваний

Многие из нас сейчас тревожно «прислушиваются» к малейшему першению в горле. А уж если начинается кашель, переживания достигают предела. Ведь самое опасное осложнение коронавируса — пневмония, воспаление легких. Его проявление — тот самый кашель. С другой стороны, этот симптом бывает и при любой простуде, и при аллергии, и при бронхите.

Можно ли отличить именно «коронавирусный» кашель? Об этом kp.ru поговорил с главным пульмонологом Минздрава РФ, заведующим кафедрой пульмонологии лечебного факультета Сеченовского Университета, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.

КАК ЧАСТО БЫВАЕТ КАШЕЛЬ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

- Сергей Николаевич, при коронавирусе кашель бывает всегда?

- Нет. Кашель наблюдается примерно у 30 - 50% пациентов с COVID-19. То есть, больше чем в половине случаев при коронавирусе кашель отсутствует. В то же время есть множество других заболеваний, никак не связанных с коронавирусной инфекцией, при которых человек кашляет. Так что, если у вас кашель, это вовсе не повод идти проверяться на COVID.

- Можем ли мы по каким-то особенностям кашля заподозрить коронавирус?

- Нет, не можем. Это обычный сухой кашель, ничем не отличающийся от кашля при других вирусных инфекциях.

- Врачи говорят: если у вас коронавирус не в тяжелой форме, сидите дома и только когда начнется одышка, вызывайте врача. Но многие люди привыкли, чуть начав кашлять, пить сиропы, дышать над сваренной картошкой и так далее. А вдруг это коронавирус, не усугубим ли мы болезнь такими способами?

- Нет, она вряд ли усугубится от таких процедур. Но и вряд ли вы поможете себе справиться с этой инфекцией, если будете лечиться над парами сваренной картошки или другими ингаляциями. Главная рекомендация - никуда не выходить из дома. Поскольку сегодня в большинстве случаев коронавирусная инфекция лечится в домашних условиях.

- Сейчас при ОРЗ люди лишний раз стараются не вызывать врача.

- На мой взгляд, в этом есть рациональное зерно. Чем больше у нас контактов, в том числе и в лечебных учреждениях, тем больше рисков заразиться коронавирусной инфекцией. Поэтому, если у кого-то ОРЗ протекает в легкой форме по привычному сценарию для нетяжелых респираторных заболеваний, имеет смысл никуда не обращаться и лечиться самостоятельно.

Доктор медицинских наук, Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

С БРОНХИТОМ И АСТМОЙ — В ЗОНЕ РИСКА?

- Для людей с бронхитом или астмой коронавирус ведь еще опаснее, чем для других? Может, им имеет смысл как-то дополнительно защищаться?

- На самом деле, наиболее рискуют заболеть коронавирусной инфекцией не те, кто болен бронхитом или астмой, а люди, страдающие диабетом, ожирением и артериальной гипертензией. Всем пациентам, которые находятся на какой-то поддерживающей терапии, очень важно продолжать применять, никак не изменяя ее. Принимать те же препараты и в тех же дозировках, что были прописаны врачом.

Что касается дополнительных мер для уменьшения риска заражения коронавирусом, то они хорошо всем известны. Это самоизоляция и гигиена. Они действенны и полезны для всех людей.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛЕГКИМИ ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ БОЛЕЗНИ

- Говорят, до 60% зараженных переносят эту инфекцию бессимптомно. Что же при этом происходит с легкими?

- В легких могут быть небольшие изменения. Например, возможна легкая пневмония. Это удивительная ситуация, в медицинской практике такого раньше не было, но пациент с коронавирусной инфекцией может без симптомов перенести легкую пневмонию и выздороветь. И это уже неопровержимо доказанный факт.

- А может ли такая пневмония перейти в тяжелую форму?

- Если пневмония остается бессимптомной, то как она может дойти до сильного состояния? Как правило, такие заболевания протекают по благоприятному сценарию. Я думаю, многие россияне уже перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили. Скоро будут широко доступны методы исследования этой инфекции на основе антител, тогда мы поймем, сколько людей у нас на самом деле переболели COVID. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких. Уверен, что именно так со многими россиянами и было.

- Но если пневмония примет тяжелые формы, мы это заметим по температуре и кашлю?

- Нет, на первое место здесь выходит одышка. При тяжелой форме заболевания это самый первый тревожный признак того, что нужно как можно быстрее посоветоваться с врачом и принять решение о дальнейшем лечении.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА: ВРЕМЕННО ИЛИ НАВСЕГДА?

- Можно ли заболеть коронавирусом так, чтобы легкие совсем не пострадали?

- Думаю, да.

- Можно ли вообще вылечиться от коронавируса?

- Подавляющее большинство больных вылечиваются.

Во время сдачи анализа на коронавирусную инфекцию.Фото: REUTERS

- Я слышал мнение, что даже у тех, кто как будто вылечивается от коронавируса, все равно остаются серьезные поражения в легких: фиброз, который не рассасывается, изменения структуры легочных тканей. Так ли это?

- Я бы посоветовал «специалистам», которые подобное утверждают, предъявить какие-то опытные данные или езультаты анализов, подтверждающие их слова. Думаю, что ни у кого таких результатов на сегодняшний день нет. Поэтому сейчас преждевременно говорить о каких-то тяжелых последствиях, возникающих после перенесения коронавирусной инфекции. Мы пока этого не знаем.

Да, действительно, могут быть серьезные последствия осле любой тяжелой пневмонии, тем более после острого респираторного дистресс-синдрома. Это острая дыхательная недостаточность, тяжелое поражение легких, которое требует искусственной вентиляции легких. Но то, что после коронавирусной пневмонии обязательно будет фиброз - утверждать нельзя. Это все какие-то догадки, спекуляции, голословные утверждения, а не доказанные факты.

В ТЕМУ

Из-за чего был карантин в школах в декабре 2019-го?

- Если у человека температура, сильный кашель, а тесты показывают, что коронавируса не обнаружено - гарантирует ли это, что его действительно нет?

- К сожалению, не гарантирует. Заболевание COVID-19 может быть и при отрицательных тестах. Шансы возрастают, если, например, вы общались с кем-то из зараженных этой инфекцией или в вашем близком окружении кто-то уже заболел.

- В конце 2019 года в школах Подмосковья вводили карантин из-за атипичной пневмонии. Это точно был не COVID-19?

- Это была микоплазменная пневмония. То есть атипичная бактерия, но не вирус. Микоплазма может передаваться от человека к человеку, описаны случаи вспышек заболевания в коллективах. Но это совсем другая инфекция.

- Какой у вас прогноз по поводу развития пандемии в нашей стране?

- Этот вопрос мне задают постоянно, и я на него отвечаю одно и то же: точный прогноз сейчас, в настоящий момент, не даст вам никто. Пока мы видим только то, что число пациентов и госпитализаций нарастает. Проблема очень серьезная и очень большая. Поэтому люди должны стремиться минимизировать контакты и помнить, что самоизоляция – лучшая мера безопасности. По всем данным пик заболевания еще не пройден.

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