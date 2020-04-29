2020-04-29T02:22:01+03:00
Общество

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Президент объявил, что в стране будут постепенно снимать ограничения после этой даты
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин объявил о продлении ограничительных мер в стране до 11 мая включительно. До этого времени граждане должны соблюдать режим самоизоляции. Такое заявление глава государства сделал в начале совещания с главами регионов.

Речь о сроках выхода из карантина идет с начала объявления в нем необходимости. Проблема заключается в том, когда именно в России начнет уменьшаться ежесуточное количество новых инфицированных.

- Всем нам хочется, чтобы вынужденные неудобства как можно закончились, но мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса пока сохраняются, и это может коснуться каждого в стране, - сказал Путин.

Также он отметил, что чем строже россияне и власти страны будут относиться к соблюдению требований, тем быстрее все это закончится.

Для сглаживая продления вынужденных выходных российский лидер заявил, что 6,7,8 мая тоже считаются нерабочими днями. Однако именно в эти даты будет сохранена заработная плата сотрудников.

Путин добавил, что говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя, ведь в каких-то регионах введен жесткий режим, а где то число заболевших составляет всего пару человек. В сторону смягчения можно будет двигаться только после 11 мая. Причем это относится не только к режиму самоизоляции граждан, но и к сфере бизнеса, которая на текущий момент находится в очень непростой ситуации. Многим компаниям даже пришлось отправить своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, поскольку у предприятий минимальные доходы или и вовсе отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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