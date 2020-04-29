Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Субъекты России получили денежные средства на стимулирующие выплаты медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи зараженным коронавирусной инфекцией гражданам, а также за лечение людей из групп риска заражения COVID-19. Об этом 29 апреля сообщили представители российского министерства здравоохранения. Средства ведомство выделило для исполнения постановления кабинета министров.
- Министерством до российских регионов доведены лимиты для осуществления стимулирующих выплат медицинским сотрудникам, - говорится в сообщении Минздрава РФ.
В ведомстве уточнили, что деньги уже получили Тверская, Архангельская, Нижегородская, Челябинская и Сахалинская области, Чеченская республика, Мордовия, Татарстан, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.
Обеспечить студентов-медиков, которые помогают специалистам победить инфекцию, стимулирующими выплатами ранее поручил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Они полагаются учащимся за участие в оказании помощи зараженным коронавирусом.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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