2020-04-25T20:23:25+03:00
Общество

Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам

Они полагаются учащимся за участие в оказании помощи заражённым коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов за оказание помощи пациентам с короанвирусомМишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов за оказание помощи пациентам с короанвирусомФото: REUTERS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается в поручениях по итогам заседания 24 апреля президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сайте правительства также отмечается, что распоряжение надо донести до регионов и проконтролировать его выполнение до 28 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство к понедельнику подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары, поскольку свободных кадров среди медиков не осталось.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил, что рассмотрит этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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