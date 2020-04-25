Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается в поручениях по итогам заседания 24 апреля президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
На сайте правительства также отмечается, что распоряжение надо донести до регионов и проконтролировать его выполнение до 28 апреля.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство к понедельнику подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары, поскольку свободных кадров среди медиков не осталось.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил, что рассмотрит этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU