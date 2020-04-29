В АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии

29 Апр 2020 2020-04-29T16:41:18+03:00

в АТОР назвали страны, куда россиянам рекомендуют ехать после пандемии коронавируса Фото: REUTERS

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие страны ждут россиян на отдых после завершения ситуации с коронавирусом. Намерение на дальнейшее плодотворное сотрудничество уже высказали в Греции, Италии, Болгарии, Чехии и Хорватии.

- Мы сделаем все возможное, чтобы после нормализации эпидемиологической обстановки в России россияне приехали на отдых в Грецию. Это будет безопасный отдых, — сообщил АТОР директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

В итальянском посольстве тоже выразили признательность россиянам, которые выбирают данную страну для отдыха. А в Хорватии даже допустили упрощение визового режима для туристов из РФ, сообщает Пятый канал.

Ранее эксперты туристического рынка рассказали, куда россияне отправятся на отдых после послабления мер для борьбы с пандемией. Открытие границ произойдет поэтапно и первые потоки отдыхающих устремятся на российское побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU