2020-04-29T16:41:18+03:00
Общество

В АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии

Ряд государств уже выразили надежду на плодотворное сотрудничество
Елена АКИМОВА
Поделиться:
в АТОР назвали страны, куда россиянам рекомендуют ехать после пандемии коронавирусав АТОР назвали страны, куда россиянам рекомендуют ехать после пандемии коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие страны ждут россиян на отдых после завершения ситуации с коронавирусом. Намерение на дальнейшее плодотворное сотрудничество уже высказали в Греции, Италии, Болгарии, Чехии и Хорватии.

- Мы сделаем все возможное, чтобы после нормализации эпидемиологической обстановки в России россияне приехали на отдых в Грецию. Это будет безопасный отдых, — сообщил АТОР директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

В итальянском посольстве тоже выразили признательность россиянам, которые выбирают данную страну для отдыха. А в Хорватии даже допустили упрощение визового режима для туристов из РФ, сообщает Пятый канал.

Ранее эксперты туристического рынка рассказали, куда россияне отправятся на отдых после послабления мер для борьбы с пандемией. Открытие границ произойдет поэтапно и первые потоки отдыхающих устремятся на российское побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самоизоляции москвичи стали налегать на сладости
В АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии
Российский студент поселился в буддийском храме, ожидая вывозного рейса из Таиланда
Эксперт: из-за кризиса в стране не родятся три миллиона новорожденных
В России снова подорожали гречка, мука и сахар
Курс доллара на 30 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Власти Москвы сообщили, с каких отраслей начнётся смягчение ограничений
В думском комитете по охране здоровья предложили лечить коронавирус китайскими народными средствами
"Нет кашля. А человек чахнет и хиреет": Врач рассказал про коронавирусную пневмонию
В Минздраве сообщили о смерти 88% американских пациентов на аппаратах ИВЛ
Нарколог усомнился, что россияне стали меньше пить на карантине
Жители Химок вызвали альпиниста, чтобы спасти утку
В Швеции откроют ресторан без стен и официантов посреди поля
Курс евро на 30 апреля: официальные данные ЦБ РФ
В России растет число заболевших коронавирусом медиков
Путин: нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке
Пентагон сократит расходы на сдерживание России ради строительства стены с Мексикой
Киев снова пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Полиция изъяла 1,5 тысячи сомнительных аппаратов ИВЛ у аферистов
Трамп объяснил миллион заражений коронавирусом в США «лучшей в мире системой тестирования»
Врач рассказал, когда тест может не увидеть коронавирус
Правила работы вахтовиков в России во время карантина опубликовало правительство
Минздрав: лечить коронавирус при бессимптомном течении болезни не нужно
Рогозин рассказал об условии «женитьбы» на Маске
Стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, проведенных на телеканале RT
Предприниматели рассказали, почему не хотят брать беспроцентные кредиты на зарплаты
«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества