Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:30:19+03:00

Еще 22 процента пока не решили, сдавать ли путевки

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Распространение коронавируса влияет не только на экономки целых стран и отдельных компаний, которые закрывают офисы в Китае, но и на «экономику» отдельно взятых россиян. Как показал опрос, четверть жителей страны отказались от путевок из-за страха подхватить опасный вирус. При этом отказ от билетов означает, что даже при оформлении страховки от невылета, клиент теряет часть денег.

В исследовании на сайте Туту.ру с 29 января по 3 февраля 2020 года приняли участие 1,5 тысячи человек. Туристы из России отказывались от поездок в Китай, таких по данным опроса 6 процентов. Еще 8 процентов не полетят в Таиланд, где уже 19 человек заражены коронавирусом.

- Двадцать два процента респондентов признались, что сейчас находятся в подвешенном состоянии. Они откладывают покупку билетов вообще куда-либо за границу, - прокомментировал ситуацию в Туту.ру корреспонденту РИА Новости.

Около половины опрошенных не боятся коронавируса и отправятся в путешествие несмотря ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU