Эксперты рассказали, куда отправятся отдыхать россияне после окончания пандемии коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T12:52:55+03:00

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Туроператоры готовятся к летнему сезону. Несмотря на запреты и ограничения, туристы будут стараться попасть на море. Открытие границ произойдет поэтапно и первые потоки отдыхающих устремятся на российское побережье.

Минимум четыре туроператора уже планируют полетные программы в Сочи с начала лета. ANEX Tour предлагает маршруты из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы на AZUR Air. У «Библио-Глобуса» с 1 июня заявлены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах авиакомпании «Россия». «TUI Россия» запускает перелеты с 3 июня совместно с «Уральскими авиалиниями» из Москвы, Петербурга и Уфы.

- Будет востребован не только пляжный, но и оздоровительный отдых в санаториях,— говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».

А вот рассчитывать на снижение цен пока не приходится, скорее всего отельеры остановятся на прошлогодней цифре в две тысячи рублей с человека в сутки. Это среднерыночная стоимость размещения в отеле с трехразовым питанием. Экономить на этом не стоит, ведь в первую очередь пострадает качество размещения.

- Те, кто раньше ездил за границу в бюджетные отели, скорее всего, выберут внутрироссийское направление. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог позволить себе более дорогие туры, так и продолжат путешествовать. Но стоит ожидать, что средний чек возрастет, - комментирует "Известиям" Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour

По ее мнению, какое-то время туристы будут опасаться ехать во Францию. Италии и другие популярные европейские страны. Хитом станут экзотические направления, вроде островных государств - Сейшелы, Мальдивы. Туристы отправятся в ОАЭ за уединенным отдыхом.

Долгое время будут пользоваться спросом виллы для размещения, а не массовые отели с тысячей номеров.

Пока же россияне живут в режиме самоизоляции. До 12 мая всем рекомендовано оставаться дома, пишет сайт "Дни ру". Это время можно использовать, чтобы восстановить состояние душевного покоя, обрести силы и мотивацию, наладить отношения с окружающим миром, советует психолог, коуч, эксперт в области самопознания Екатерина Величкина.

ИСТОЧНИК KP.RU