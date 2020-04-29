2020-04-29T17:47:47+03:00
Общество

Власти Московской области усилят контроль самоизоляции в майские праздники

Губернатор сообщил, что регион вышел на плато
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля самоизоляции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что Подмосковье вышло на плато по темпам распространения коронавируса.

- Думаю, мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится, - сообщил Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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