Власти Московской области усилят контроль самоизоляции в майские праздники

29 Апр 2020 2020-04-29T17:47:47+03:00

Губернатор сообщил, что регион вышел на плато

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В Подмосковье на майские праздники усилят патрули для контроля самоизоляции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что Подмосковье вышло на плато по темпам распространения коронавируса.

- Думаю, мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится, - сообщил Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU