2020-04-28T10:05:58+03:00
Общество

Накануне майских праздников россияне бросились скупать товары для шашлыков

Продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне в преддверии майских праздников стали в полтора раза чаще покупать товары для пикника, сообщается в исследовании маркетплейса "Беру". Специалисты сравнили продажи за выходные 10-12 апреля и 24-26 апреля 2020 года.

Продажи угля выросли на 139%, мангалов на 118%, а приборов для барбекю - на 83%. Также россияне купили на 66% больше шампуров и на 31% больше грилей и коптилен.

В 2019 году спрос на товары этой категории в такие же выходные перед майскими праздниками вырос более чем в три раза, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Накануне майских праздников россияне бросились скупать товары для шашлыков
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