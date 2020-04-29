В России только 5% заражённых коронавирусом переносят его тяжело

29 Апр 2020 2020-04-29T20:05:24+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среди заболевших коронавирусом в России только 5% переносят заболевание тяжело. При этом соотношение между мужчинами и женщинами по заболеваемости примерно одинаковое.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что практически все препараты, рекомендованные Минздравом для борьбы с коронавирусом, уже доказали свою эффективность. Он также сообщил, что методы борьбы с коронавирусом в России схожи с теми, которая использует Германия.

Кроме того, глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в России разрабатывают тест-системы на выявление антител в плазме, чтобы с её помощью лечить больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU