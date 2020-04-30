Россияне назвали главные проблемы современных педагогов

30 Апр 2020 2020-04-30T08:03:40+03:00

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Россияне рассказали, что думают о современных педагогах. Опрос аналитического центра НАФИ показал, что 23% респондентов полагают - современным учителям не хватает профессионализма и педагогического опыта.

15% отмечают, что у преподавателей не хватает терпения и вежливости, а 11% указали на нехватку общительности.

Дистанционное обучение показало, что многие педагоги с трудом осваивают современные технологии. 70% опрошенных уверены, что старшеклассники обладают более высокими компетенциями, чем их педагоги.

А вот мнения о самых важных качествах учителя разошлись в зависимости от возраста опрошенных:

Респонденты от 18-24 лет ценят учение находить подход к ученикам - 28%,

Респонденты 35–59 лет считают важной компетенцию учителя - 40%,

Респонденты от 60 лет ставят во главу угла отзывчивость и доброту 27%.

— Проблемы с коммуникацией у современных педагогов действительно присутствуют. Во время встреч с родителями учителя чаще всего держат обвинительную линию: ребенка недовоспитали, за ним недосмотрели. Современный мир диктует свои условия и учитель уже не единственный источник знаний. Он должен уметь конкурировать за место в образовательном мире. Выиграть можно только за счет коммуникабельности и широты кругозора, - комментирует «Известиям» директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Эксперты предполагают, что карантин – хотим мы этого или нет – заставит школы перейти на новые образовательные технологии, изменит их лицо и стиль работы со школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU