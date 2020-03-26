Опрос "КП": как проходит дистанционное обучение школьников?

Все школы страны сегодня переходят на дистанционное обучение школьников. "Комсомольская правда" совместно с лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводит опрос учителей - насколько успешно проходит этот процесс? Какая помощь нужна? Достаточно ли компьютерной техники? Везде ли качество интернета позволят проводить занятия удаленно?

Очень просим учителей, руководителей органов управления образования потратить 6-7 минут и ответить на вопросы нашей анкеты. Результаты опроса помогут быстрее и четче наладить помощь тем педагогам и школам, которые в ней нуждаются. Пройти опрос можно по ссылке.