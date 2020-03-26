2020-03-26T15:21:35+03:00
Общество

Опрос "КП": как проходит дистанционное обучение школьников?

Отвечайте на вопросы о качестве онлайн-образования
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Результаты опроса помогут быстрее и четче наладить помощь тем педагогам и школам, которые в ней нуждаютсяРезультаты опроса помогут быстрее и четче наладить помощь тем педагогам и школам, которые в ней нуждаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Все школы страны сегодня переходят на дистанционное обучение школьников. "Комсомольская правда" совместно с лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводит опрос учителей - насколько успешно проходит этот процесс? Какая помощь нужна? Достаточно ли компьютерной техники? Везде ли качество интернета позволят проводить занятия удаленно?

Очень просим учителей, руководителей органов управления образования потратить 6-7 минут и ответить на вопросы нашей анкеты. Результаты опроса помогут быстрее и четче наладить помощь тем педагогам и школам, которые в ней нуждаются. Пройти опрос можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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