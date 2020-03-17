Российская система образования никогда уже не будет прежней

Большинство школ закрылись или закроются на карантин в ближайшие дни. То же самое произойдет (если еще не произошло) с вузами. Сидеть нам всем по домам не неделю или две – пока идет речь о середине апреля, а там посмотрим. То есть бездельничать в четырех стенах не получится. Придется заниматься делом. Дистанционно.

Известно: во времена подобных кризисов резко возрастает спрос на обучение – чего зря время терять, нужно учиться!

Сейчас и очень-очень быстро система образования вынуждена будет перестроиться на новых, далеко еще не всем учителям, преподавателям, студентам и школьникам понятным и знакомым принципам. Но другого варианта у нас нет.

При этом хорошая новость: Россия по большому счету готова к переходу на новый, дистанционный формат обучения. Мы на самом деле одна из самых продвинутых стран в этом отношении. У нас невероятное разнообразие качественных платформ для обучения и школьников, и студентов. В то время, как традиционная школа цеплялась за федеральные образовательные стандарты, в которых требовалось прописать все формулы и законы, которые нужно вбить в головы учеников, параллельно в интернете развивалась другая, свободная Вселенная – с разными подходами к обучению, разными способами подачи материала, разными сервисами. Это с одной стороны.

Меры профилактики вирусных инфекций.

С другой, упирающуюся школу, иногда пинками и затрещинами (уж извините) умные люди вели в электронный мир. Это и электронные дневники, и журналы, на которые, несмотря на жалобы и стоны, перешли практически все школы страны. Это и подключение к интернету всех образовательных учреждений (а в ближайшее время должны еще и канал расширить, обеспечив более быстрое прохождение трафика). Причем, замечу: подключение к интернету школ началось еще в 2000-е годы, когда, казалось бы, до дистанционного обучения – как до Луны, надо было хотя бы с задержкой зарплат разобраться.

Какой путь придется пройти школам

Я уже писал, что у нас достаточно ресурсов в интернете, чтобы школа могла проводить занятия с учениками дистанционно, интересно и практически не выходя из графика освоения школьной программы. Повторю список и дополню его новыми, только-только объявленными возможностями.

Российская электронная школа

Созданная министерством просвещения платформа с видеоуроками от лучших учителей страны по каждому предмету, учебный план и рабочие программы, тестовые и контрольные задания. Бесплатно.

InternetUrok

Библиотека видеоуроков, выверенная методистами и соответствующая образовательным стандартам, и собственно домашняя школа, где можно удаленно учиться, еще и с персональным наставником.

Доступ ко всем видеоурокам портала, а их несколько тысяч, бесплатный.

Яндекс.Учебник

Задания по всему курсу математики и русскому языку с 1 по 5 класс. Можно пользоваться сервисом для того, чтобы пройти сложные темы, а можно регулярно учиться по этим предметам школьной программы.

Яндекс-учебник - бесплатный сервис.

«Фоксфорд»

В основном это сервис для занятий с репетитором. Но на платформе есть и «домашняя школа», где учатся ребята, которые находятся на семейной форме обучения (а сейчас большинство учеников будут учиться сидя дома). Есть уроки по базовым предметам всей школьной программы с 5-го по 11-й класс. Эти курсы можно изучать как в записи, так они в режиме онлайн.

На период карантина сервис открыл бесплатный доступ к курсам, чтобы дети, которые находятся дома из-за карантина, могли заниматься.

Учи.Ру

Одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ. Школьные предметы тут изучают в интерактивной форме, помогая создавать собственную траекторию обучения. Сервис бесплатный для проведения школьных занятий, занятий с учителем и учителем с учениками.

Начиная с 23 марта с понедельника по четверг здесь будут транслировать онлайн- уроки по математике, русскому, английскому языку, окружающему миру.

На платформе в ближайшее время будет сервис, который позволит учителю самому вести вести онлайн-урок с группой детей, причем не только «работать голосом», но и показать презентацию, делать записи виртуальным маркером.

Издательство «Просвещение»

На время карантина предоставляет образовательным организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Причем, доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний.

Список электронных учебников - на сайте.

Мобильное Электронное Образование

Сервис для школ и учеников, позволяющий учиться в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. Причем, можно использовать эту образовательную платформу и школьным учителям, выстраивая для каждого ученика свой образовательный маршрут. А можно заниматься и самим ребятам под присмотром родителей.

Сервис платный.

Дневник.Ру

Многие школы страны подключены к этой системе электронных дневников и журналов. Здесь же есть сервисы для создания и поддержания сайта. И – что особенно актуально сегодня – составления расписания для дистанционных занятий.

Лекториум

Раздел для школьников включает много интересных лекций, которые позволяют углубленно и нескучно изучать предметы.

Сервис платный.

ЯКласс

Сервис учителя используют в основном для того, чтобы задавать домашние задания. Здесь их автоматически проверяет робот и выдает рекомендации какие тему ученику нужно пройти, чтобы получить более высокую оценку. Причем, задания формируются автоматически и в одном классе ребята получают разные задачи, но одного уровня сложности. Заданий невероятное количество – триллион! И 1500 видеоуроков.

На время карантина – пока на месяц – сервис бесплатный.

Арзамас

Много бесплатных увлекательных лекций и видеокурсов по истории, искусству, литературе.

Список не полный и буду благодарен читателям за его дополнение.

Очень важно сейчас изучить опыт Московской электронной школы. Она действует давно. У нее очень большие возможности. И продвинутые региональные учителя ею вполне успешно используют. Но система непростая – чтобы научиться пользоваться всеми ее ресурсами, нужно потратить время.

Россия по большому счету готова к переходу на новый, дистанционный формат обучения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обратной дороги нет

Но мало иметь такой замечательный набор разных сервисов и платформ. Чтобы школе, которая еще не пользовалась ими, перейти на их использование для всех учеников, нужно решить множество вопросов. (Впрочем, и школе, которая так или иначе использовала во время учебы тут или иную онлайн платформу, нужно будет корректировать стратегию – одно дело, когда ребята ходят в школу, а домашние задания (например) делают удаленно. Совсем другое, когда нужно будет дистанционно и проходить новые тему, и делать домашку).

Как решать проблемах, которые возникают сейчас у школ, очень подробно рассказала заместитель министра образования Московской области Наталия Киселева, выпускник магистратуры НИУ ВШЭ программы «Управления образованием».

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Дистанционное обучение – законно. Оно прописано в ст.15,16 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации». То есть школа – любая – вправе проводить занятия удаленно. Проблема в том, что ни одному образовательному учреждению у нас еще не приходилось быстро переходить на дистанционное обучение, причем для всех учеников. Поэтому нет ни опыта, ни четких алгоритмов и минимальных требований к дистанционной форме работы. Как сделать занятия мобильными? Как потом из такого режима выходить?

Поэтому всё, конечно, (и как всегда) ложится на плечу учителю. Ему придётся быстро и принципиально изменить свою работу. Традиционное обучение – 45 минут за партами, потом перемена – отменяется. Когда начинать уроки онлайн? Как обычно в школе в 8.30? Вряд ли получится. Детишки дома так рано не встают, если не нужно идти на занятия. Значит, эффективнее начинать учебу с 10 утра. 45 минут – много. Одно дело в классе, когда учитель может контролировать темп урока, другое - дома за компьютером. Значит, урок должен длится не более 20 минут. И вещать все это время не получится. Значит, нужно включать интерактивные задания, подключать видеоуроки с образовательных платформ. То есть к уроку нужно готовиться по-другому, более серьезно и (извините за такое слово) инновационно.

Наталья Киселева выделяет несколько шагов, которые школам нужно сделать оперативно и четко.

- Подобрать платформу, на которой будет строиться процесс обучения. Это либо один из сервисов, о которых я рассказывал выше, либо платформа для проведения вебинаров, вроде zoom или skype. Определить их плюсы и минусы, возможность подключения максимального количества учеников, есть ли обратная связь в виде чатов или голосовых сообщений.

- Подготовить инструкции для учителей: как подключиться, как подключить учеников, как реализовать конкретную опцию (например, как создать и отправить домашнее задание из существующего или найденного и отобранного контента).

- Организовать само дистанционное обучения. Понятно, что далеко не у всех учителей есть ноутбуки с достаточно надежным каналом выхода в интернет (значит, надо задействовать школьные компьютерные классы). Уточнить у всех ли школьников есть дома доступ к интернету.

И нужно провести ревизию какими электронными средствами пользуются ученики – у кого стационарный компьютер, у кого ноутбук, планшет, смартфон.

- Объяснить родителям, что дистанционные занятия – это тоже школа, которую пропускать нельзя, мотивировать пап и мам на то, чтобы организовали дома учебное место ребенку.

Какие ресурсы есть у школы

Школьный сайт, на котором нужно вывешивать расписание дистанционных уроков. Там же - все нормативные документы. Где и как подключиться к занятиям. Как организована проверка домашних заданий. Какие есть формы обратной связи. Роль электронного журнала. К кому обращаться за техподдержкой.

Проблемы:

- Организация рабочего места учителя.

- Организация канала связи с родителями.

- СанПиНы запрещают ребенку долго работать за компьютером. 5-6 полноценных дистанционных уроков в день – нарушение физиологических норм.

- Темп обучения в очной и электронной формах разные, объем усвоения учебного материала тоже.

- Нужно найти время в новом расписании занятий для визуального общения всего класса один раз в день с классным куратором (классным руководителем). Настроить ребят на коллективную работу.

Что нужно сделать директору школы:

- Издать приказ о временном переводе в связи с особыми обстоятельствами образовательных программ на реализацию в форме электронного обучения с использованием исключительно дистанционных образовательных технологий.

- Сформировать комиссию для проведения мониторинга технического обеспечения учителя. Обеспечить учителей необходимым оборудованием. Если учитель не умеет пользоваться современными технологиями – подготовить кураторов, которые помогут наладить дистанционные занятия.

- Организовать ежедневный «Экран обучения» - мониторинг фактически присутствующих обучающихся, дистанционно обучающихся, вести учет тех, кто не учится по болезни. Определяется время подачи сведений от каждого класса классному руководителю – заместителю директора – ответственному специалисту за мониторинг. (Карантин – не каникулы!)

- Организовать совещания учителей для корректировки рабочих программ в связи с переходом на дистанционное обучение. Вполне возможно, в новом формате перейти на обучение одного предмета в день. Понедельник – занимаемся математикой, вторник – русским языком.

- Определить формат и регулярность домашних заданий.

- Вместе с учителями сформировать открытый банк учебных материалов, например, научно-популярных и художественных фильмов и заданий к ним. Это тоже часть учебного процесса.

- Разработать систему поощрения учителей, так как у них из-за дистанционной формы обучения увеличится нагрузка.

А что дальше?

Судя по опыту других стран, карантин – не на неделю и не на две. Понятно, что какое-то время понадобится, чтобы школам разработать и устаканить новую форму обучения. Поначалу будут проблемы и сложности. Но потом точно все наладится. У большинства школ есть все необходимые ресурсы.

Но карантин не будет длится вечно. И в конце концов школы вернутся в прежний режим. Должны будут вернуться. Но, как считают эксперты (и они абсолютно правы!), прежней школа уже не будет.

Правильно организованное дистанционное обучение более эффективно. Дети занимаются с большим удовольствием. Есть возможность индивидуального обучения – каждый учится в своем темпе и использует те ресурсы, которые ему более понятны и удобны. В результате и после окончания карантина многие родители захотят продолжать учебу детей в современном формате. Значит, либо школе придется сохранять такую форму, либо комбинировать очно-заочное обучение. Либо дети просто «убегут» на семейное образование (отток на него в последние три года весьма заметный).

Карантин – хотим мы этого или нет – заставит школы перейти на новые образовательные технологии, изменит их лицо и стиль работы со школьниками. И это удивительно!

- Школы, которые будут удаленно заниматься, проецируя в цифровое пространство традиционный способ работы, будут удивлены плачевностью результатов, - считает член правления Лиги образования учитель Михаил Кушнир. – С помощью новых технологий неэффективно решать традиционные задачи. Микроскоп - не лучший инструмент для забивания гвоздей. А вот если учителям хватит ума понять, что главная польза от такого перехода на дистанционное обучение – приобретение опыта работы с цифрой, они будут молодцы. Чтобы разобраться, как сейчас надо перестраиваться, достаточно поставить себя на место ученика и задуматься, что ему интересно, как использовать цифру для процесса его обучения. И тогда мы получим другую школу.

В следующей публикации поговорим о том, как предстоит перестраивать процесс обучения вузам.