Онищенко оценил безопасность поездок на дачи в период пандемии

30 Апр 2020 2020-04-30T08:30:50+03:00

Выезд на дачи может быть полезен, но при соблюдении строгих правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший главный санитарный врач России назвал условия, при которых такая поездка не принесет проблем

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Стоит ли ехать на дачу в период майских выходных, рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Режим нерабочих дней президент Владимир Путин продлил до 11 мая. Это значит, что период майских праздников увеличился. Но эти дни даны не для отдыха и пикников, майские праздники станут решающими для борьбы с пандемией коронавируса. Геннадий Онищенко попросил россиян "потерпеть" с шашлыками и походами в гости.

Он напомнил про бессимптомных носителей вируса, которые не знают, что заражены, но могут передать болезнь пожилым людям, например, посещая их на 9 мая:

- Молодежь сходит на шашлыки, подышит кислородом, заразится, и большинство из них даже знать не будут, что они являются источником коронавируса. А придя домой, они своих дедушек, бабушек, отцов заразят, вот это будет большая беда,- приводит его слова ТАСС.

Праздничные дни можно провести на даче. Но только, если есть своя машина и нет нужды ехать на автобусе или электричке.

- Если есть своя машина, вы строго соблюдали режим и точно знаете, что вам там никуда не придется [выходить] и никто к вам не придет, то, конечно же, это лучше для людей, -сказал Онищенко.

На даче не стоит принимать гостей, гулять на территории участка безопасно, только если там будет находиться одна семья.

Советник президента предложил разрешить в период самоизоляции выезд на дачи в соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU