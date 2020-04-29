Советник президента России предлагает разрешить москвичам ездить на дачи в соседние регионы

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал обозревателю "Комсомолки" Александру Гамову о том, какие инициативы относительно режима самоизоляции обсуждаются в верхах, и как можно облегчить вынужденные пребывание россиян дома.

- Валерий Александрович, итак, на майские праздники режим самоизоляции продлен. Вы уже определились, чем займетесь в эти дни?

- Возможно, поеду на дачу, которую мы арендуем в поселке Кратово, а, может быть, и нет. Потому что делать там особо нечего. Ходить даже не рекомендуется. Только что по участку.

Раньше, в прошлые годы, я любил на майские праздники уезжать рыбу ловить. На нижнюю Волгу или на Дон. А теперь невозможно это сделать. Да, как раз очень веселая рыбалка в начале мая (мечтательно). На нижней Волге в это время идет вобла, там миллиарды этой воблы. Она хоть и мелкая, но клюет отменно! Потерпим до следующего года.

- Так уже больше месяца терпим...

- Я хорошо понимаю тех, кто уже месяц сидит дома. Сегодня, 29 апреля, наш совет проводит в Москве (в бесконтактном режиме) пресс-конференцию. Мы предлагаем начать серьезно обсуждать возможность разрешить людям выходить из дома.

- Да народ опять ринется на шашлыки, и мы получим резкий скачок заболеваний.

- Ну, речь не о том, чтобы сразу тащиться на дачу шашлыки жарить. А подумать о пожилых, о больных гражданах, с гипертонией, с другими болезнями, о малых детях, которым нужно воздухом дышать.

Советник Президента России Валерий Фадеев предлагает разрешить москвичам ездить на дачи в соседние регионы 00:00 00:00

Им говорят: дышите на балконе. А прогуляться, а пройти несколько сот метров? Мы предлагаем обсудить, как можно сделать так, чтобы не толпиться во дворах, на дачах, не шашлыки жарить, а ради здоровья организовать прогулки.

Мы на этом настаиваем и видим, что наши предложения уже находят отклик, в Совете Федераций уже подобные предложения звучат. Надо подумать, как это сделать.

- А ещё какие конкретно инициативы и идеи идут от вас?

- Мы считаем, что можно составить какое-то расписание по подъездам, по квартирам, ответственных назначить, чтобы регулировать процесс. Общество само должно здесь подключиться, жильцы домов - самоорганизоваться. Чтобы и выйти можно было, и правила санитарной безопасности соблюсти.

- Как в Ухане, где, по сообщениям прессы, старшие по подъезду контролировали выходы жильцов «на волю»?

- Столичные власти говорят нам: как мы это сделаем в Москве, где в доме может жить там 9000 человек? Да, наверное, где 9000 человек, это сделать невозможно. Но далеко не все дома в Москве, а, тем более, в тех же региональных центрах, такие огромные, и скученность людей не такая большая, как в некоторых районах столицы. Здесь надо найти решение.

- Именно все эти меры предложены для обсуждения на пресс-конференции?

- Да. В том числе. Потому что, есть много предложений по рынку труда, по защите некоммерческих организаций. Целый пакет...

- Скажите, а что вы думаете о, так сказать, «закрытии границ» между регионами? Вот, допустим, выехал из Москвы, поехал в Тулу на дачу – а там не пустили.

- Что касается дач - у меня еще нет полной информации, но известно, что не во все регионы, например, из Москвы, можно выехать. Есть сведения, что, например, фактически нельзя проехать во Владимирскую область. Потому что в Петушинском районе какой-то особый режим, а это как раз на Горьковском шоссе.

Нужна координация между главами регионов, между муниципалитетами. То есть, пропуском по разным регионам мог бы быть документ на дачный участок. А потом - ведь есть те же самые QR-коды в Москве, ну, наверное, можно систему развить так, чтобы не только по столице можно было перемещаться и по области, а и какие-то другие точки достигать, по крайней мере, в соседних областях.

Вот это надо обязательно сделать властям, чтобы совсем уж не омрачить нашим гражданам праздники...

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