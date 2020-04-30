На фасаде московской гостиницы появилась фраза "спасибо врачам"

30 Апр 2020 2020-04-30T09:43:57+03:00

Из ресторанов гостиниц столицы ежедневно возят обеды медикам, а также предоставляют бесплатно номера

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В московской гостинице "Космос" решили подержать врачей необычной акцией. Ровно в 21.00 в среду 29 апреля в окнах гостиничных номеров зажгли свет таким образом, что с улицы фасад здания стал "полотном", на котором читалась фраза "Спасибо врачам".

- Это самое малое, что мы можем сделать еще, это идет от души,- сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

Помимо этой красивой акции в компании с марта ежедневно "говорят спасибо" медикам не только словами, но и поступками. Например, каждый день отвозят завтраки, обеды и ужины в клиническую больницу «Медси» на Пятницком шоссе.

Другие московские гостиницы предоставляют бесплатные номера врачам, ведь случаи бывают разные, ночная смена, после которой далеко и долго возвращаться домой.

hotel_cosmos_moscow На фасаде гостиницы появилась фраза "спасибо врачам"

- Выражаю надежду, что наша общая "космическая" поддержка врачам вольется в общее движение помощи от всех компаний,- приводит слова Швейна пресс-служба на страничке компании в инстаграм.

Акцию в поддержку врачей, которые спасают жизни пациентов с коронавиурсом, запустили также российские артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU