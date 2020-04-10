Данила Козловский, Константин Хабенский и другие звезды записали обращение к запертым на карантин питерским врачам

Российские звезды кино и спорта решили поддержать врачей больницы № 20 Санкт-Петербурга, которые оказались на карантине.

После того, как у одного из пациентов подтвердили коронавирус, изолироваться пришлось целому отоларингологическому отделению. Как "контактировавшие с инфицированным" предписание уйти на карантин получили 23 пациента, два врача и три медсестры. Но медики решили не разбегаться по домам, они продолжили работу. Просто отделение закрыли, и они выполняют свой долг, но уже находясь на карантине.

Главный врач больницы Татьяна Суровцева сообщила изданию "Питерский дневник", что медики уже 17 дней не покидают стен учреждения.

Данила Козловский поучаствовал в акции Вы герои .

- Они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения, -сказала она.

Флешмоб назвали "ВыГерои!". К акции уже присоединились звезды кино, спорта, телевидения. Данила Козловский признался, что по сравнению с врачами, его профессия "не имеет человеческой ценности".

- Потому что когда наступают серьезные проблемы, то мы ничего не можем сделать, кроме как сидеть дома, чесать языками и смотреть фильмы. А люди, которые действительно борются за спасение человеческой жизни, они на передовой - это вы.

Константин Хабенский поддержал врачей питерской больницы № 20 .

Поблагодарил за работу и самоотверженный труд, за силу трудиться в непростых условиях, не видя своих семей, врачей и другой актер Константин Хабенский.

- Мы как можем, так вам помогаем. Мы сидим дома, - сказал актер.

Слова благодарности также высказал Александр Кержаков, известные телеведущие и музыканты.