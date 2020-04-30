2020-04-30T09:48:36+03:00
Экономика

В Госдуме предлагают сделать нулевой ставку НДС на детские товары

Льгота может быть сохранена до конца 2020 года
Елена АКИМОВА
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НДС на товары для детей предлагают сделать нулевым, но только до конца годаНДС на товары для детей предлагают сделать нулевым, но только до конца годаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме предлагают обнулить ставку на НДС на детские товары. Эта мера поддержки может быть сохранена до конца 2020 года.

Обращение имя премьер-министра Михаила Мишустина направил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Законодатель отмечает, что пандемия коронавируса привела к заметному снижению спроса на все товары, в том числе детские. Обнуление ставки налога позволит сохранить действующий уровень цен, а в некоторых случаях снизить их. Это станет хорошей мерой поддержки для семей с детьми.

- Относительно семей с детьми одной из мер поддержки может стать обнуление налога на добавленную стоимость на детские товары, что приведёт к снижению расходов домохозяйств на данную продукцию, — написал Фёдоров.

Сегодня на детские игрушки, одежда, детское питание и другие товары действие ставка налога от 10 до 20%, сообщает RT.

Ранее в Минтрансе предложили обнулить ставку НДС для авиабилетов. Это позволит авиакомпаниям удержаться в сложной экономической ситуации и не допустить резкого роста цен на билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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