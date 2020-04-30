В берлинском музее мадам Тюссо на Трампа и Меркель надели маски

30 Апр 2020 2020-04-30T10:34:43+03:00

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В музее мадам Тюссо в Бердине у восковых фигур появился один общий аксессуар - тканевые макси. Таким образом работники решили призвать сограждан соблюдать меры безопасности в период пандемии коронавируса.

Маски надели даже на артистов и политиков, даже на тех, что в реальности отказываются закрывать ими лицо. Например, президент США Дональд Трамп на брифингах по ситуации с коронавирусом появляется всегда без маски, при этом он советовал американцам защищаться с помощью шарфов. По его мнению, толстые ткани гораздо эффективнее медицинских масок. Ученые США выступили против, они объяснили - медицинские маски имеют специальное покрытие, за счет которого частицы вируса застревают в материале и не попадают в слизистые человека.

В маске теперь музейная фигура канцлера Германии Ангелы Меркель, актрисы Николь Кидман, футболиста Лионеля Месси и других.

В Германии один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе. С мая власти собираются снять некоторые из ограничений. Например, откроются магазины, где есть возможность для социального дистанцирования покупателей, начнут работу начальные и средние школы.

ИСТОЧНИК KP.RU