В Германии после всеобщего карантина открываются некоторые магазины и школы

15 Апр 2020 2020-04-15T22:17:19+03:00

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В Германии на следующей недели снимут некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На фоне других европейских стран Германия показывает один из лучших примеров, как нужно сдерживать эпидемию. Здесь около 130 тысяч зараженных и больше 3 тысяч погибших.

Число смертей большое, но если рассматривать этот показатель в сравнении с америкианским (умерли больше 26 тысяч человек) или французским (больше 17 тысяч человек), то Германия действительно хорошо справляется. Об этом сообщила и канцлер Ангела Меркель. Она подтвердила - удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.

Со следующей недели откроются немецкие магазины, но не все, а только те, где можно выполнить требования для социального дистанцирования.

Как сообщает CNN, к 4 мая откроют школы, причем сначала начальные, затем средние школы.

- Любое дальнейшее ослабление блокировки будет зависеть от того, как будет развиваться уровень заражения - у нас мало места для маневра,- сообщила Ангела Меркель.

В Германии запрещены массовые мероприятия и любые сборы больше двух человек. На улице нужно носить маски. Соблюдать правила гражданам приходится- в стране действуют штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU