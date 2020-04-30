2020-04-30T13:57:00+03:00
Политика

В Генштабе рассказали, как призывников будут проверять на коронавирус

Проведение теста на COVID-19 займет не более 15 минут
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Генштабе рассказали, как призывники будут сдавать тест на коронавирусВ Генштабе рассказали, как призывники будут сдавать тест на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Начальник управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что, несмотря на эпидемию коронавируса, весенний призыв в этом году состоится. Однако сроки непосредственного вызова новобранцев будут перенесены с апреля на май-июнь.

А отправка призывников в войска начнется с 20 мая. Так как риск заражения коронавирусом все же остается, каждого призывника будут проверять на наличие инфекции. Для этого на входе сборных пунктов будет установлен "барьерных контроль" с бесконтактным механизмом измерения температуры.

- Каждый призывник на сборном пункте пройдет экспресс-тестирование на возможное наличие коронавируса. Время проведения теста - не более 15 минут. Лишь после получения отрицательного результата он будет направлен на медосмотр и профессиональный психологический отбор, - рассказал Бурдинский в интервью Kp.ru.

Он отметил, что только после теста на коронавирус и медосмотра призывники получат военную форму и отправятся в войска

Перевозки новобранцев в часть спланированы так, чтобы максимально исключить возможность заражения. Призывники будут ехать в отдельных вагонах или спецэшелонах. При этом, количество людей, перевозимых в одном вагоне сокращено на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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