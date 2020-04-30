Эксперты рассказали, кому в России чаще всего нужна страховка от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T15:33:55+03:00

Страховку чаще оформляют россияне в Москве и Подмосковье Фото: REUTERS

Страховщики проанализировали свои заказы с марта 2020 года

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Страховщики рассказали о россиянах, которые пытаются обезопасить себя от коронавируса с помощью договора.

От заражения, конечно, никакая страховка не спасет, но зато поможет пережить последствия. В случае инфицирования лицо или его родственники имеют право на компенсацию.

Как показал анализ таких договоров, чаще всего страховку от коронавируса оформляют мужчины.

- Активнее всего (44,7%) - люди в возрасте 31-45 лет, также значительный процент (27,0%) приходится на возрастную категорию 46-60 лет, - сообщили в компании «АльфаСтрахование».

Наибольший спрос на услугу в Москве, Подмосковье и Северо-Западном федеральном округе.

За сутки в России подтверждены больше 7 тысяч новых случаев заражения, таким образом, общее число инфицированных перевалило за 100 тысяч.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая. Решение о снятии блокировки или о ее продлении примут после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU