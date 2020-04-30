2020-04-30T11:40:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 апреля 2020: 7099 человек заболели за сутки

Общее число подтвержденных случаев COVID-2019 по стране превысило 106 тысяч. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 30 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось еще на 7099 человек во всех 85 регионах страны. Такие данные о новых случаях заражения на 30 апреля 2020 приводит федеральный Оперативный штаб.

По словам специалистов, 39,9% новых заболевших на момент взятия тестов «не имели клинических проявлений болезни».

В десятке регионов, где в течение последних 24 часов зафиксировали самый большой прирост больных - Москва (3093), Подмосковье (793), Санкт-Петербург (336), Дагестан (158), Нижегородская область (150), Брянская область (118), Калужская область (113), Мурманская область (101), Северная Осетия (93), Тульская область (92).

Впервые с момента начала эпидемии в России число скончавшихся пациентов с подтвержденным COVID-2019 превысило 100 человек - 101. При этом общее число жертв коронавируса на территории страны перевалило за тысячу - 1073 летальных исхода в разных субъектах РФ.

«За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека, - сообщают в Оперативном штабе. - За весь выздоровели 11 619 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах».

Напомним, на нынешней неделе Президент Росси Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая включительно. В Москве на этот срок продолжит действовать режим самоизоляции, все передвижения по городу возможны только по цифровым пропускам.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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