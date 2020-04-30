2020-04-30T13:40:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько стоит лечение больного коронавирусом в России

Вместе с экспертами kp.ru сравнил расходы на терапию при коронавирусе в Москве, регионах, а также траты на лечение других опасных болезней [инфографика]
Анна ДОБРЮХА
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Слухи о стоимости лечения вызывают справедливое возмущение.Слухи о стоимости лечения вызывают справедливое возмущение.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Знаете ли вы, что в Москве больницы получают за одного ковид-пациента по 200 тысяч рублей? Поэтому главврачам выгодно набрать простуженных граждан, записать всех в коронавирусные больные и получить побольше денег из фонда ОМС. Это не то, что гастритчики или народ с переломами ног-рук — их-то болячки намного дешевле, лечить невыгодно. Потому везде и переоборудуют побольше коек под ковид.

Такое глубокомысленное сообщение сейчас гуляет по соцсетям. У всех, кто хоть чуть-чуть в курсе ситуации с коронавирусной эпидемией, это вызывает возмущение. Понятно, что не от хорошей жизни приходится перепрофилировать десятки больниц и даже крупные торговые центры под COVID. Число тяжелых больных в последнее время растет неуклонно, и «просто» с кашлем и даже высокой температурой так сразу не госпитализируют.

Во сколько на самом деле сейчас обходится в России лечение одного пациента с COVID-19 по полису ОМС (обязательного медстрахования)? Насколько сопоставимы эти цифры со стоимостью медпомощи при других болезнях? Проходят ли сейчас проверки обоснованности расходов на лечение больных с коронавирусом? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы изучили данные по различным регионам и заболеваниям вместе с экспертами по ОМС Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

ЗА РЕАНИМАЦИЮ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ

- Стоимость лечения пациента с COVID-19 по ОМС может определяться региональным тарифом на оплату, который, в том числе, может зависеть от степени тяжести заболевания, - рассказывает председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, кандидат медицинских наук Андрей Рыжаков. - В разных регионах стоимость аналогичного случая оказания медпомощи может отличаться (из-за различных показателей базовой ставки).

- Считается, что почти половине больных с тяжелыми формами COVID может понадобиться место в реанимации. Мероприятия там ведь очень дорогостоящие, за них по ОМС доплачивают отдельно?

- Реанимационные мероприятия действительно составляют основной объем затрат на медпомощь. Это и искусственная вентиляция легких (ИВЛ), и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, по сути это система искусственного кровообращения – аппарат перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела. - Авт.).

Доплат отдельно за реанимацию в рамках ОМС не предусматривается. «В целом тариф усредненный, - поясняет Андрей Рыжков. - Некоторые пациенты находятся под динамическим наблюдением в палатах-боксах, другим требуется дорогостоящее лечение в реанимации. Больница в любом случае получает оплату за оконченный случай лечения по установленному тарифу (см. инфографику. - Ред.)».

КОГО ЛЕЧИТЬ «ВЫГОДНЕЕ»

- Некоторым кажется, что больницам выгодно иметь побольше коек под COVID в ущерб другим болезням.

- Давайте для примера посмотрим на Москву. Тариф на оплату медицинской помощи пациентам с пневмонией не зависит от того, каким именно инфекционным агентом она вызвана. То есть сумма будет одинаковой и при лечении коронавирусной пневмонии, и другой вирусной, и вызванной бактериями-пневмококками или микоплазмой. В соответствии с тарифным соглашением города Москвы один случай оказания медпомощи пациенту с любой пневмонией оплачивается в размере от 200 до 205 тысяч рублей.

Как видите, проводить гипердиагностику COVID, записывая в «коронавирусные» всех больных с пневмониями, с финансовой точки зрения в данном случае неоправданно, поясняют специалисты. По просьбе «КП» эксперты Всероссийского союза страховщиков для сравнения рассчитали также стоимость лечения других видов заболеваний в разных регионах России. Легко заметить, что существует немало куда более «дорогих» болезней, чем коронавирусная инфекция.

Сколько стоит лечение разных заболеваний Фото: Рушан КАЮМОВ

Сколько стоит лечение разных заболеванийФото: Рушан КАЮМОВ

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Если у больного инфаркт и коронавирус

- Это так называемая конкурирующая патология, - поясняет Андрей Рыжаков. - Если у пациента два заболевания, не связанные друг с другом — скажем, инфаркт и коронавирусная пневмония — то оплата такого случая возможна по двум тарифам. То есть суммируется стоимость лечения по тарифу инфаркта и COVID. Это связано с тем, что лечение обоих заболеваний предусматривает проведение совершенно разных диагностических и лечебных мероприятий.

БУДУТ ЛИ ПРОВЕРЯТЬ ВРАЧЕЙ

Еще один обсуждаемый вопрос - как контролируют обоснованность расходов на лечение. В соцсетях рассуждают: как известно, КТ (компьютерная томография) легких достаточно дорогостоящее исследование. Можно сделать COVID-больному КТ один — два раза. А можно ведь и через каждые 5 — 10 дней делать, вроде как следить за состоянием легких. Понятно, что во втором случае больница получит больше денег.

- Это заблуждение, - говорит Андрей Рыжаков. - Больница получает оплату за так называемый законченный случай оказания медицинской помощи пациенту. Скажем, если в той же Москве тариф за законченный случай для пациента с COVID-19 составляет 200 тысяч рублей, то больница получит за оказанную медпомощь именно такую сумму. То есть оплата в такой ситуации не зависит от количества проведенных КТ и других процедур во время лечения.

- Тогда могут задать другой вопрос: не получится ли, что на пациенте захотят сэкономить? Например, пропустив какие-то исследования и процедуры?

- Существуют клинические рекомендации, а также порядки и стандарты медицинской помощи — по сути, правила лечения тех или иных заболеваний. Они должны соблюдаться. Если у больного или его близких возникают подозрения в некачественном оказании медпомощи, в том числе несоблюдении, пропуске каких-то процедур, нужно обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую пациенту полис ОМС. Несоблюдение стандартов лечения может напрямую привести к ухудшению состояния больного, вплоть до летального исхода. В таком случае со стороны страховой компании будет обязательная проверка такого случая, в том числе и на предмет соблюдения стандартов лечения.

- Говорят, что сами врачи сейчас переживают: поскольку COVID болезнь новая, стандарты спасения больных еще не отработаны, есть риск, что медики выполнят какие-то медпроцедуры, которые по ОМС им потом откажутся оплачивать. Вы как страховщики проводите какие-то проверки обоснованности, экономической целесообразности тех или иных действий при лечении больных с коронавирусом?

- В ОМС существует приказ о порядке организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий. В нем есть понятия целевых и плановых экспертиз. Например, в случаях летальных исходов, непрофильной госпитализации, повторных обращений за медицинской помощью, внутрибольничного инфицирования обязательно проводится целевая экспертиза качества медпомощи 100% таких случаев. Также предусматривается выборочный контроль – плановая экспертиза. В связи с эпидемией COVID-19 она временно приостановлена до конца 2020 года.

В среднем выборка случаев лечения для проверки (экспертизы качества), скажем, в круглосуточном стационаре составляет 5%. То есть при плановых проверках обычно мы берем и рассматриваем каждый 20-й случай лечения пациента в той или иной медорганизации.

Где коронавирус лечить дороже Фото: Рушан КАЮМОВ

Где коронавирус лечить дорожеФото: Рушан КАЮМОВ

ВМЕСТО ВЫВОДА

На самом деле решение о перепрофилировании больниц и отделений под COVID принимается, конечно же, не из соображений финансовой выгоды. Следуя логике корысти, было бы куда прибыльнее сохранять койки под более «дорогостоящие» болезни (см. инфографику). В реальности и у нас в стране, и во всем мире, это вопрос решается в зависимости от эпидемиологической ситуации. Она диктует потребность в количестве больничных мест для тяжелых больных с коронавирусом.

При этом важно помнить, что во время эпидемии COVID люди не перестают страдать от других тяжелых заболеваний, подчеркивают специалисты. Им может понадобиться экстренная и неотложная помощь при инфарктах, инсультах и «банальном» аппендиците. Такую помощь оказывают прежде всего региональные сосудистые центры (лечение инфарктов, острых нарушений мозгового кровообращения), или, например, больницы, специализирующиеся на острых хирургических патологиях, а также роддома. Эти медицинские организации не рационально перепрофилировать под COVID, считают эксперты по ОМС Всероссийского союза страховщиков. Потому что сокращение таких коек может привести к всплеску смертности от острых неинфекционных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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