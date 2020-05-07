Штраф за отсутствие маски в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

7 Май 2020 2020-05-07T14:00:13+03:00

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 4 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве ввели режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах

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Штраф за отсутствие маски в Москве во время коронавируса в общественном транспорте составит четыре тысячи рублей, сообщил, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он также рассказал, что штрафовать москвичей будут по статье КоАП 3.18.1 за "Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы".

- Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф, - сообщил министр Интерфаксу.

ИСТОЧНИК KP.RU