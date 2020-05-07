2020-05-07T12:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Жители обязаны носить в общественных местах маски и перчатки»: В Москве вводится масочный режим

Ранее такие ограничения были введены и в Подмосковье
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве вслед за Московской областью будет введен масочный режим.В Москве вслед за Московской областью будет введен масочный режим.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве вслед за Московской областью будет введен масочный режим. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, все люди будут обязаны носить в транспорте и других общественных местах медицинские маски и перчатки.

Новая мера начнет действовать уже с 12 мая. Мера будет носить обязательный, а не рекомендательный характер. Таким образом, за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты сотрудники полиции и Росгвардии могут оштрафовать человека. Напомним, в городском КоАП за подобные нарушения прописаны штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Ожидается, что в ближайшее время городские власти выступят с более подробными разъяснениями.

Напомним, ранее Сергей Собянин также сообщил, что согласно «скрининговым исследованием» (процент уже выявленных заболевших проецируют на общее число жителей Москвы, многие из которых еще не сдавали тесты, - Авт.) в российской столице коронавирусом более около 300 тысяч человек.

- На мой взгляд, надо настраиваться на длительный период распространения заражения, - заявил мэр. - К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть в лицо и говорить то, что на самом деле есть. Я надеюсь, что мы переживем все испытания и выйдем победителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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