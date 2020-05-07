Масочный режим в Москве в период коронавируса: когда и где начнет действовать

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в российской столице будет введен масочный режим на период коронавируса. То есть, все люди, которые перемещаются по городу, будут обязаны носить в общественных местах, в том числе в транспорте, медицинские маски и перчатки.

Когда в Москве введут масочный режим?

Как сообщил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24», новые ограничения буду введены с 12 мая. При этом в интервью прозвучало слово «поэтапно». Напомним, первым российским регионом, где появился масочный режим, стало Подмосковье. С 1 мая ношение средств индивидуальной зашиты в общественных местах носит рекомендательный характер. То есть, патрулирующие улицы полицейские и сотрудники Росгвардии пока лишь делают замечания. А с 12 мая за походы без масок можно будет получить штраф.

В ближайшее время московские власти должны выступить с более подробной информацией по срокам поэтапного ввода масочного режима.

Для чего в Москве ввели масочный режим?

По словам Сергея Собянина, в Москве на данный момент могут болеть коронавирусом около 300 тысяч человек. Это результаты «скрининговых исследований» - специалисты четко понимают, какую часть жителей города они проверили, знают процент выявляемых из них заболевших COVID-2019, и проецируют эти показатели на все населения Москвы. Московские власти считают, что масочный режим - маски перчатки, социальная дистанция - поможет приостановить процесс распространения коронавируса.

Каких мест в Москве касается масочный режим?

Пока речь идет о любых общественных местах - это прежде всего транспорт, магазины, аптеки.

Что грозит нарушителям масочного режима в Москве?

Вероятно, тех, кто появится в общественных местах без маски и перчаток, будут штрафовать за «нарушение режима самоизоляции» - эта норма была введена депутатами Мосгордумы еще в конце марта. Она предусматривает выплату 4 тысяч рублей аз первое нарушение и 5 тысяч - за повторное. По крайней мере, в Московской области для нарушителей масочного режима объявили административное наказание по аналогичной норме в местном КоАП.

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