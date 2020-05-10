Коронавирус в Москве, последние новости на 10 мая 2020: зафиксирован рекорд по числу выздоровевших

10 Май 2020 2020-05-09T20:26:57+03:00

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День Победы в Москве прошел спокойно - без уличных плясок и гуляний. В связи с пандемией парад пеших военнослужащих решили пока отменить. Зато в небе над столицей пролетели 75 единиц техники. Это и МиГи, и ИЛ-76, и вертолеты «Аллигаторы», и МИ-8, и многие другие. «Русские Витязи» и «Стрижи» разрисовали небо в российский триколор, от чего многие очевидцы привычно пришли в восторг. На улице люди были, но мало.

Полиция проверяла пропуска, но в случае каких-либо нарушений ограничивалась разъяснительной беседой. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил жителей страны с самым великим нашим праздником.

Мероприятий было очень много, но почти все проводились в режиме онлайн. Это и читка военных стихов и рассказов. И виртуальные выставки. И театрализованные концерты. И спектакли. И экскурсии. Всё это, разумеется, бесплатно. Список ссылок днем ранее публиковал Департамент культуры Москвы.

Поздравил ветеранов и остальных жителей и мэр Москвы Сергей Собянин:

- В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага.

Увы, но даже в такой день без заболевших коронавирусом не обошлось. Их за прошедшие сутки 5667 (больше половины - люди младше 65 лет).

- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 104189 случаев коронавирусной инфекции, - сообщили в столичном Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. - От 18 до 45 лет - почти 43 процента заболевших.

Режим самоизоляции, напомним, продлен до 31 мая.

Выздоровевших в столице на удивление много - 2520 человек. Для сравнения, сутками ранее из больниц выписалось 1032 пациента. Общее число успешно переболевших COVID-2019 в Москве превысило 12,7 тысяч человек.

После всех речей, шествия Бессмертного полка (онлайн), военных фильмов, радиомарафонов небо столицы озарил праздничный салют. С 16 площадок в разных округах из пушек вылетели 12 тысяч фейерверков. Постарались сделать так, чтобы их было видно из окон многоэтажек максимальному количеству людей. Многие точки вели трансляции своих салютов в соцсетях (например, Парк Горького или парк Музеон). Длилось шоу десять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU